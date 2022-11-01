Помощь всегда рядом: во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы

Руководитель социальной службы городской клинической больницы имени В. П. Демихова Татьяна Силаева помогает людям в сложных ситуациях — благодаря ее работе теперь каждый пациент окружен заботой и вниманием / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

1 ноября правительство Москвы анонсировало появление социальных координаторов во всех больницах столицы. «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь будут оказывать эти сотрудники.

На протяжении нескольких лет Комплекс социального развития Москвы внедряет в разные структуры города проактивный подход. Это значит, что сотрудники учреждений не ждут, когда человек обратится к ним за помощью, а сами предлагают поддержку всем нуждающимся. Так родилось сотрудничество столичного здравоохранения и системы соцзащиты. Благодаря ему более 13 тысяч человек получили помощь.

— Теперь сотрудники соцзащиты работают в столичных больницах, рассказывая пациентам о различных социальных услугах и помогая им воспользоваться ими.

В результате социальная помощь становится ближе, доступнее, а главное — она будет оказываться своевременно, — пояснила заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Оксана Шалыгина. — Ведь если человек ложится в больницу — значит, он наверняка какое-то время будет нетрудоспособен, ему может потребоваться уход на время восстановления.

Она добавила, что вместе с соцкоординаторами в больницах работают психологи, которые приглашаются в кризисных ситуациях. К ним можно обращаться из-за тревог и волнений по поводу лечения и своего состояния.

— В центре этой работы — человек, удобство и комфорт москвичей, — подчеркнула Шалыгина.

Социальные координаторы сейчас работают уже в 17 столичных стационарах, среди которых — Городская клиническая больница имени В. П. Демихова. Там службой помощи руководит Татьяна Силаева.

— Кому-то требуется консультация в оформлении инвалидности или получении технических средств реабилитации, необходимых при ограничении возможностей здоровья, другим нужна помощь с оформлением документов, при выписке или с организацией социального обслуживания после завершения лечения, — рассказала она.

Недавно социальные координаторы помогли иногороднему мужчине, который проходил лечение в этой больнице, добраться домой.

— У него были проблемы с ногами, поэтому он не мог самостоятельно передвигаться. Мы сообщили ему об услугах Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Он согласился на помощь, и в день выписки социальные работники учреждения помогли мужчине добраться на вокзал и сесть на поезд. По приезде домой его встретили родные, — поделилась историей Татьяна Силаева.

Одна из основных задач социальных координаторов — общение с родственниками пациентов. Зачастую в больницу попадают люди, которым требуется уход после выписки, и помощь близких очень важна для них. А если у человека нет родных, специалисты помогают ему оформить бесплатную надомную или стационарную социальную помощь.

Социальный координатор Юлия Николаева работает в Городской клинической больнице № 52 ДЗМ. По ее словам, практически все знают, что в городе есть соцподдержка, но не всегда понимают, какими услугами и где можно воспользоваться, куда именно обратиться. Помогает Юлия и в нестандартных ситуациях.

— Однажды к нам поступил пожилой мужчина, без документов, который смог назвать только имена своих детей и дату рождения. Я решила поискать их в соцсетях, и мне это удалось. Через них я разыскала контакты его бывшей супруги, которая уже два дня занималась поиском мужчины. К счастью, все нашлись за 15 минут, — рассказала она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Организовать сотрудничество здравоохранения с работниками соцучреждений мы впервые попробовали в период COVID-19. Такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. Мы начали применять такой подход и в обычных условиях. Сегодня в 17 столичных больницах созданы службы социальных координаторов. Эти сотрудники взяли на себя все немедицинские вопросы.