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Приметы и советы

Срок расселения домов значительно сократился

Алексей Хорошилов
Город
Срок расселения домов значительно сократился
Жительница нового дома по программе реновации Вера Данилова рассказала депутату Госдумы Владимиру Ресину о том, как обустроила квартиру после новоселья / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

2 ноября депутат Госдумы Владимир Ресин и замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй посетили дом, построенный по программе реновации и заселенный в рекордно короткие сроки.

Новостройку на улице Академика Комарова в районе Марфино построили всего за полтора года. Такие сроки во многом стали возможны благодаря оптимизации административных процедур. Переселение жителей из старой пятиэтажки заняло всего около полугода.

— Если на старте программы мы на переселение закладывали более девяти месяцев, то дом в Марфине переселили полностью за шесть с половиной месяцев. В первом полугодии 2023 года расселенный дом готовится к сносу, уже начались работы по проектированию на его месте нового дома так называемой второй волны, — рассказал Андрей Валуй.

Дом построили по индивидуальному проекту в соответствии со всеми стандартами отделки квартир и благоустройства территории. Новые квартиры жители оценили по достоинству.

Темпы реализации реновации не снижаются. В четырех районах Москвы она успешно завершена, первый этап выполнен в 14 районах.

— Сегодня строительство, и в частности программа реновации, почти на 100 процентов реализуется без импортных материалов из недружественных стран. Все, что было намечено, идет без изменений, — подчеркнул Владимир Ресин.

На месте расселенных и снесенных домов уже строятся новые. Так, по информации Департамента градостроительной политики, в стройке находятся порядка 600 тысяч квадратных метров жилья «второй волны» реновации, еще два миллиона «квадратов» проектируются.

Госдума Недвижимость новоселье Москва Реновация
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