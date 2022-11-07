Жюри мирового конкурса по достоинству оценило изобретения столичных учащихся и присудило им призовые места

Молодые ученые Александр Сухоцкий, Марк Баранов и Анастасия Елисеева (слева направо) завоевали золотые медали Международного конкурса-выставки инноваций International Young Inventors Award, где они представили жюри свои уникальные изобретения / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Трое москвичей завоевали золотые медали на Международной выставке юных изобретателей IYIA-2022 на Бали. «Вечерняя Москва» узнала, за какие достижения они получили награды.

Московские школьники и студенты ежегодно демонстрируют высокие результаты на Всероссийских и международных олимпиадах. Развиваться в науке им помогает множество городских программ и проектов, в том числе огромная сеть бесплатного дополнительного образования.

По данным Департамента образования и науки Москвы, в столице открыто более 30 тысяч кружков и секций для всестороннего развития детей.

Услуги дополнительного образования уже много лет оказывает известный всем жителям столицы Московский дворец пионеров. В нем с первого класса уроки по робототехнике и программированию посещают ученик пятого класса школы № 1534 Марк Баранов и ученик седьмого класса лицея «Воробьевы горы» Александр Сухоцкий. Пару лет назад ребята объединились в команду и стали работать над общим проектом по созданию контейнера для автоматической выдачи лекарств.

— Мы пока что назвали его «Помощник», но в будущем пользователь сможет придумать устройству любое другое имя, — рассказал Александр.

По его словам, идея именно этого проекта родилась не случайно — ребята хотели помочь медицинскому персоналу больниц.

— Медсестры часто очень загружены, а принимать лекарства необходимо в определенное время. Кроме того, очень важно не ошибиться и дать нужный препарат больному, — пояснил Александр. — К тому же использовать наше изобретение можно не только в больнице, но и дома.

Контейнер, который придумали школьники, работает с помощью голосового управления. Причем не простого, а с использованием нейронной сети, которая сама обрабатывает человеческую речь, преобразуя ее в понятные компьютеру команды.

— Мы написали программу на языке программирования Python. Она устанавливается на любой компьютер. Человеку нужно лишь сказать в микрофон, например: «У меня болит голова» — и наш «Помощник» выдаст таблетку от головной боли, — пояснил принцип работы Марк. — В программе каждая ячейка расписана по градусам — так устройство определяет, где лежит нужное лекарство.

Дизайн ребята тоже придумали сами. Контейнер зеленый, как цвет здоровья, и круглой формы, как таблетка.

— Цена такого устройства небольшая — чуть больше тысячи рублей. Мы специально делали его максимально доступным в ценовом плане, — добавил Александр.

Анастасия Елисеева тоже учится во Дворце пионеров. Девушка в этом году окончила школу и поступила в медицинский колледж № 5. Она хочет быть врачом, поэтому и проект свой посвятила этой тематике: Настя создала персональное устройство мониторинга — аускультации.

— Мой прибор выслушивает легкие человека, различает различные виды дыхания и хрипов и, анализируя их, может поставить предположительный диагноз, — рассказала она.

Оба проекта жюри Международного конкурса-выставки инноваций оценило очень высоко. Более того, эксперты отметили, что аналогов таких устройств в мире нет.

— Мы хотим запатентовать наш прибор, — поделились планами Александр и Марк. — И обязательно будем развивать этот проект дальше.

Над патентом думает и Настя. Так что, вероятно, скоро у нашей страны появятся еще два официальных изобретения, полезных всему человечеству.

СПРАВКА

В феврале 2023 года в Москве пройдет региональный чемпионат международных образовательных STEAM-соревнований по робототехнике. Победители получат квоту на участие в национальном чемпионате и в апреле будут защищать честь столицы в Екатеринбурге.

Принять участие в чемпионате могут школьники и студенты из Москвы и Московской области в возрасте от 12 до 18 лет. Регистрация открыта до 8 ноября на сайте организатора: rcmos.moscow.firsttechchallenge.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Мельвиль, директор ГБПОУ «Воробьевы горы»:

— Московский дворец пионеров дает невероятные возможности для школьников, помогая им развивать свои таланты, выбрать будущую профессию и пробовать себя в разных направлениях деятельности. Более 1500 программ допобразования по всей Москве, возможность учиться в лицее «Воробьевы горы», который входит в топ-20 образовательных организаций города.

Кроме того, для школьников регулярно проводится множество образовательных мероприятий, мастер-классов, вебинаров и просветительских проектов. У нас учиться не только полезно, но и увлекательно.