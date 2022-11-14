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Возможности культурной карты предлагается расширить

Алексей Хорошилов
Город
Возможности культурной карты предлагается расширить
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 13 ноября депутаты Мосгордумы предложили расширить возможности «Пушкинской карты» в столице.

В России сегодня оформлено более 7 миллионов «Пушкинских карт», позволяющих молодым людям посещать учреждения культуры за счет федерального бюджета. Из 1636 организаций культуры, зарегистрированных в Москве, в проекте «Пушкинская карта» участвуют только 582 организации. Участники круглого стола, прошедшего в Мосгордуме, предложили создать «московский пакет» проекта для молодежи, приезжающей в столицу из других регионов.

— Для них можно предусмотреть возможность использования карты для льготного проезда в общественном транспорте или для того, чтобы провести в Москве от одного до нескольких дней. Кстати, опыт использования карт в таком формате есть в других городах, и его можно применять в столице, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сейчас «Пушкинской картой» могут пользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В 2022 году они могли потратить на походы в театры, музеи и концертные залы 5 тысяч рублей.

— Считаю своевременным рассмотреть вопрос и об увеличении возрастного ценза для пользователей карт. В порядке предложения можно рассмотреть возможность распространить действие «Пушкинской карты» для наших защитников, возвращающихся из зоны специальной военной операции, — предложил Алексей Шапошников.

Также депутаты предложили поддержать отечественные кинотеатры, которые пострадали из-за ковидных ограничений и санкций.

— С начала года в стране приостановили кинопоказ 103 и закрылись 43 кинотеатра. И еще очень важно информировать о возможностях «Пушкинской карты» — до конца ребята их не знают. Имеет также смысл активизировать работу экспертных советов, которые могут насытить проект более интересными событиями, — такие предложения высказала депутат Мосгордумы Елена Николаева.

В афише размещены более 213 тысяч «пушкинских» мероприятий, на которые молодые россияне приобрели более 21 миллиона билетов. По данным федерального Минкульта, к программе «Пушкинская карта» помимо 1747 музеев, 942 театров, 947 концертных площадок подключились и 737 кинотеатров по всей стране.

— Наибольшим спросом у молодых людей пользуются спектакли, концерты и, конечно, кино. В настоящее время в афише 492 кинофильма.

Лидерами пользовательского интереса стали спортивно-исторические драмы о настоящих героях страны, — отметила замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

По итогам круглого стола подготовили пакет предложений, который направят в федеральные и московские органы исполнительной власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям:

— Шесть спектаклей Театра Луны на Малой Ордынке, который я недавно возглавил, уже входят в «Пушкинскую карту». Могу констатировать не только на примере нашего театра: количество зрителей увеличилось. В 2022 году реализация программы «Пушкинская карта» продолжается. Для театров, в первую очередь негосударственных, не располагающих внушительными бюджетами на рекламу и маркетинг, программа стала одним из каналов и инструментов продвижения, расширения аудитории.

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