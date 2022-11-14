Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экскурсии позволяют находить заинтересованных работников

Марьяна Шевцова
Город
Экскурсии позволяют находить заинтересованных работников
Водитель электробуса Евгений Вожжов проводит экскурсию для Анны Мартьяновой и ее дочки Софии. Вместе с ними на день открытых дверей в филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» пришли сестра Софии Кира и глава семейства Александр Мартьянов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово Карта всех событий

В субботу, 12 ноября, в филиале «Центральный» ГУП «Мосгортранс», который расположен на западе столицы, в районе Дорогомилово, состоялся финальный в этом году день открытых дверей.

В седьмой раз ГУП «Мосгортранс» открыл свои двери для всех желающих. Пройти внутрь автопарка, где к выходу на маршруты готовятся автобусы и электробусы, мог любой житель Москвы.

— За все время проведения дней открытых дверей к нам пришли более 3,5 тысячи человек, — рассказала заместитель директора Мосгортранса Алена Еремина. — Дни открытых дверей — это возможность для жителей города прийти в филиал Мосгортранса, узнать об актуальных вакансиях и условиях работы. Мы предлагаем стабильную работу рядом с домом, которая включает в себя различные льготы, соцпакет и иные преференции. Это и бесплатный проезд на городском общественном транспорте, и оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей, и участие в корпоративных мероприятиях.

Москвичи приходят не только узнать о вакансиях, но и посмотреть, как все устроено: посидеть за рулем автобуса или электробуса, увидеть работу транспорта изнутри.

— Так наше предприятие становится более понятным и открытым для жителей города, — добавила замдиректора.

Филиал «Центральный», по словам Алены Ереминой, является одним из самых крупных в столице.

— Он обслуживает 29 автобусных и 14 электробусных маршрутов на западе, юго-западе и в центре Москвы, по которым ездят более 650 транспортных средств, — отметила Еремина.

Особенно дни открытых дверей нравятся детям. Для них это уникальная возможность посидеть за рулем электробуса или автобуса. На мероприятии также была представлена дорожная спецтехника и другой транспорт, который используется в Мосгортрансе.

Посетители смогли лично увидеть всю цепочку производственных процессов — от техобслуживания до мойки электробусов и автобусов, пройти предрейсовый путь водителя — от получения путевого листа до медосмотра.

— О дне открытых дверей узнала моя супруга из телеграм-канала и предложила пойти всей семьей. Я поддержал, самому было интересно побывать внутри, — поделился москвич Константин Бинько.

По его словам, мероприятие оказалось познавательным для людей всех возрастов.

— Мои дочки — Агата и Василиса — побывали в роли водителей электробуса, посидели за рулем, побибикали, они в полном восторге, — поделился Константин. — Я узнал много нового об электробусах, например, что они заряжаются всего за 20 минут — быстрее, чем мой смартфон. Этот факт очень меня удивил, круто, что по нашему городу ездит такой современный и экологичный транспорт.

Анна Мартьянова пришла на день открытых дверей вместе с мужем Александром и двумя дочками — Софией и Кирой. Глава семейства работает в Мосгортрансе и очень хотел показать родным, чем занимается.

— У нас дома есть мини-версия электробуса. Девочки с удовольствием играют, — рассказала Анна.

Александр трудится в Мосгортрансе девятый год и доволен выбором места работы.

— Наш коллектив — одна большая семья, — подчеркнул он.

На экскурсии, которую посетили Мартьяновы, в том числе говорили о вакансиях предприятия. Ведь одна из главных целей — привлечь сотрудников в команду. По результатам всех дней открытых дверей уже 150 человек заполнили анкеты соискателей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего мероприятия дней открытых дверей посетили более 3600 человек. В экскурсиях по паркам приняли участие около 3300 человек.

Около 750 человек забрали с собой информационные буклеты. Парк в районе Дорогомилово рассчитан на работу около 1500 человек, а весь филиал — на более чем 4000 сотрудников.

Мосгортранс Район Дорогомилово Москва Профессии Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте