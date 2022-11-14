Экскурсии позволяют находить заинтересованных работников

Водитель электробуса Евгений Вожжов проводит экскурсию для Анны Мартьяновой и ее дочки Софии. Вместе с ними на день открытых дверей в филиал «Центральный» ГУП «Мосгортранс» пришли сестра Софии Кира и глава семейства Александр Мартьянов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово Карта всех событий

В субботу, 12 ноября, в филиале «Центральный» ГУП «Мосгортранс», который расположен на западе столицы, в районе Дорогомилово, состоялся финальный в этом году день открытых дверей.

В седьмой раз ГУП «Мосгортранс» открыл свои двери для всех желающих. Пройти внутрь автопарка, где к выходу на маршруты готовятся автобусы и электробусы, мог любой житель Москвы.

— За все время проведения дней открытых дверей к нам пришли более 3,5 тысячи человек, — рассказала заместитель директора Мосгортранса Алена Еремина. — Дни открытых дверей — это возможность для жителей города прийти в филиал Мосгортранса, узнать об актуальных вакансиях и условиях работы. Мы предлагаем стабильную работу рядом с домом, которая включает в себя различные льготы, соцпакет и иные преференции. Это и бесплатный проезд на городском общественном транспорте, и оплата путевок в летние оздоровительные лагеря для детей, и участие в корпоративных мероприятиях.

Москвичи приходят не только узнать о вакансиях, но и посмотреть, как все устроено: посидеть за рулем автобуса или электробуса, увидеть работу транспорта изнутри.

— Так наше предприятие становится более понятным и открытым для жителей города, — добавила замдиректора.

Филиал «Центральный», по словам Алены Ереминой, является одним из самых крупных в столице.

— Он обслуживает 29 автобусных и 14 электробусных маршрутов на западе, юго-западе и в центре Москвы, по которым ездят более 650 транспортных средств, — отметила Еремина.

Особенно дни открытых дверей нравятся детям. Для них это уникальная возможность посидеть за рулем электробуса или автобуса. На мероприятии также была представлена дорожная спецтехника и другой транспорт, который используется в Мосгортрансе.

Посетители смогли лично увидеть всю цепочку производственных процессов — от техобслуживания до мойки электробусов и автобусов, пройти предрейсовый путь водителя — от получения путевого листа до медосмотра.

— О дне открытых дверей узнала моя супруга из телеграм-канала и предложила пойти всей семьей. Я поддержал, самому было интересно побывать внутри, — поделился москвич Константин Бинько.

По его словам, мероприятие оказалось познавательным для людей всех возрастов.

— Мои дочки — Агата и Василиса — побывали в роли водителей электробуса, посидели за рулем, побибикали, они в полном восторге, — поделился Константин. — Я узнал много нового об электробусах, например, что они заряжаются всего за 20 минут — быстрее, чем мой смартфон. Этот факт очень меня удивил, круто, что по нашему городу ездит такой современный и экологичный транспорт.

Анна Мартьянова пришла на день открытых дверей вместе с мужем Александром и двумя дочками — Софией и Кирой. Глава семейства работает в Мосгортрансе и очень хотел показать родным, чем занимается.

— У нас дома есть мини-версия электробуса. Девочки с удовольствием играют, — рассказала Анна.

Александр трудится в Мосгортрансе девятый год и доволен выбором места работы.

— Наш коллектив — одна большая семья, — подчеркнул он.

На экскурсии, которую посетили Мартьяновы, в том числе говорили о вакансиях предприятия. Ведь одна из главных целей — привлечь сотрудников в команду. По результатам всех дней открытых дверей уже 150 человек заполнили анкеты соискателей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего мероприятия дней открытых дверей посетили более 3600 человек. В экскурсиях по паркам приняли участие около 3300 человек.

Около 750 человек забрали с собой информационные буклеты. Парк в районе Дорогомилово рассчитан на работу около 1500 человек, а весь филиал — на более чем 4000 сотрудников.