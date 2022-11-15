Готовимся встретить самый любимый и волшебный зимний праздник

Куратор выставочных проектов МГОМЗ «Коломенское» Наталья Полонникова в воссозданном антураже магазина с елочными игрушками 1960–1970-х годов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

16 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка «Елки нашего детства». Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединяет более 800 предметов из музейных и частных собраний, рассказывающих об истории главного зимнего праздника.

Ноябрь в этом году выдался каким-то непраздничным. И переживания за родных и знакомых на фронтах, и отсутствие новогодней погоды со снежком и морозными узорами на окнах вносят свою лепту в ощущение, что Новый год где-то задержался. Впрочем, это ощущение испаряется, стоит только перешагнуть порог большого выставочного зала Дворца царя Алексея Михайловича. От елок и игрушек рябит в глазах. И если два предыдущих года акцент новогодней выставки был сделан на прошлые века, то в этом году мы можем увидеть, как праздновали Новый год наши родители, дедушки и бабушки.

Экспозиция охватывает весь XX век. Так, на одном из стендов, посвященном первым годам советской власти, можно увидеть дорогой французский проектор, на котором в усадьбе Горки Ленинские детям на праздник показывали фильмы. Кстати, дарили малышам в те годы не игрушки, а хлеб! Голод в молодом советском государстве был одной из главных проблем. Но елки при этом проводились!

Куратор выставки Наталья Полонникова смеется, рассказывая, что устала почти 20 лет объяснять журналистам: большевики не отменяли Рождество.

— У нас представлена книга, где изложены взгляды на то, как надо его праздновать, — говорит она. — Большевики предлагали сместить акценты с Христа, добавить символы и других мировых религий. Но никто не отменял сам праздник! Если где-то что-то и случалось, то это были, что называется, «перегибы на местах».

В подтверждение ее слов на выставке можно увидеть редкие кадры фронтовой хроники 1940-х годов, где можно увидеть, как украшали елку для детей, сидящих в бомбоубежище. В РГАФД хранится фильм «На защиту родной Москвы № 6», — рассказывает Наталья. — В нем впечатляют кадры Москвы в дни контрнаступления: улицы с противотанковыми ежами, здания с заклеенными окнами и одновременно — предновогодний подъем! Просто потому, что без праздника нельзя.

Витрина 1950-х годов посвящена кремлевским елкам. Интересно, что изначально они проводились как для детей, так и для взрослых.

— На тематические представления приглашали студентов, передовиков производства и комсомольских работников, — поясняет Наталья Полонникова. — К середине 1960-х эта традиция изжила себя, и кремлевская елка стала праздником для самых маленьких. Каждый год билеты на нее вручались лучшим ученикам Советского Союза.

Примерно в те же годы появился такой символ Нового года, как «елка-малютка» с наборами украшений. «Малютку» из набора № 2 можно, к примеру, увидеть в фильме «Карнавальная ночь».

Ирина Курбатова, коллекционер наборов для маленьких елок, уверена, что изначально они появились в качестве игрушек для детей.

— В послевоенное время производители елочных украшений разработали новый тип подарка, — рассказывает она. — Это была детская елочка с полным комплектом миниатюрных украшений, дублировавшим оригинальные игрушки московских фабрик. То есть малыш мог вешать на свою елочку те же шарики, что и папа, украшавший большую елку. Этот нехитрый ритуал помогал ребенку чувствовать свою причастность к главному празднику нашей страны. Для некоторых из его предков Новый год порой был единственной ниточкой, соединявшей их с прошлым, где не было ни голода, ни войн. И только он давал надежду на лучшее будущее, которое все-таки однажды наступало.

КСТАТИ

Первые искусственные елки появились в начале XVIII века в США, в Пенсильвании. К началу XX века эта мода дошла и до России. Елки делали из дерева, крашеных перьев, ершиков, сладостей и т.д. В архивах есть упоминание о петербургском богаче, заказавшем елку в 3,5 аршина (2,5 метра). Верх ее был увит лентами и дорогой тканью, украшен игрушками и драгоценностями, а низ — фруктами и конфетами