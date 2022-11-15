Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Готовимся встретить самый любимый и волшебный зимний праздник

Виктория Филатова
Город
Готовимся встретить самый любимый и волшебный зимний праздник
Куратор выставочных проектов МГОМЗ «Коломенское» Наталья Полонникова в воссозданном антураже магазина с елочными игрушками 1960–1970-х годов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

16 ноября в музее-заповеднике «Коломенское» открывается выставка «Елки нашего детства». Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединяет более 800 предметов из музейных и частных собраний, рассказывающих об истории главного зимнего праздника.

Ноябрь в этом году выдался каким-то непраздничным. И переживания за родных и знакомых на фронтах, и отсутствие новогодней погоды со снежком и морозными узорами на окнах вносят свою лепту в ощущение, что Новый год где-то задержался. Впрочем, это ощущение испаряется, стоит только перешагнуть порог большого выставочного зала Дворца царя Алексея Михайловича. От елок и игрушек рябит в глазах. И если два предыдущих года акцент новогодней выставки был сделан на прошлые века, то в этом году мы можем увидеть, как праздновали Новый год наши родители, дедушки и бабушки.

Экспозиция охватывает весь XX век. Так, на одном из стендов, посвященном первым годам советской власти, можно увидеть дорогой французский проектор, на котором в усадьбе Горки Ленинские детям на праздник показывали фильмы. Кстати, дарили малышам в те годы не игрушки, а хлеб! Голод в молодом советском государстве был одной из главных проблем. Но елки при этом проводились!

Куратор выставки Наталья Полонникова смеется, рассказывая, что устала почти 20 лет объяснять журналистам: большевики не отменяли Рождество.

— У нас представлена книга, где изложены взгляды на то, как надо его праздновать, — говорит она. — Большевики предлагали сместить акценты с Христа, добавить символы и других мировых религий. Но никто не отменял сам праздник! Если где-то что-то и случалось, то это были, что называется, «перегибы на местах».

В подтверждение ее слов на выставке можно увидеть редкие кадры фронтовой хроники 1940-х годов, где можно увидеть, как украшали елку для детей, сидящих в бомбоубежище. В РГАФД хранится фильм «На защиту родной Москвы № 6», — рассказывает Наталья. — В нем впечатляют кадры Москвы в дни контрнаступления: улицы с противотанковыми ежами, здания с заклеенными окнами и одновременно — предновогодний подъем! Просто потому, что без праздника нельзя.

Витрина 1950-х годов посвящена кремлевским елкам. Интересно, что изначально они проводились как для детей, так и для взрослых.

— На тематические представления приглашали студентов, передовиков производства и комсомольских работников, — поясняет Наталья Полонникова. — К середине 1960-х эта традиция изжила себя, и кремлевская елка стала праздником для самых маленьких. Каждый год билеты на нее вручались лучшим ученикам Советского Союза.

Примерно в те же годы появился такой символ Нового года, как «елка-малютка» с наборами украшений. «Малютку» из набора № 2 можно, к примеру, увидеть в фильме «Карнавальная ночь».

Ирина Курбатова, коллекционер наборов для маленьких елок, уверена, что изначально они появились в качестве игрушек для детей.

— В послевоенное время производители елочных украшений разработали новый тип подарка, — рассказывает она. — Это была детская елочка с полным комплектом миниатюрных украшений, дублировавшим оригинальные игрушки московских фабрик. То есть малыш мог вешать на свою елочку те же шарики, что и папа, украшавший большую елку. Этот нехитрый ритуал помогал ребенку чувствовать свою причастность к главному празднику нашей страны. Для некоторых из его предков Новый год порой был единственной ниточкой, соединявшей их с прошлым, где не было ни голода, ни войн. И только он давал надежду на лучшее будущее, которое все-таки однажды наступало.

КСТАТИ

Первые искусственные елки появились в начале XVIII века в США, в Пенсильвании. К началу XX века эта мода дошла и до России. Елки делали из дерева, крашеных перьев, ершиков, сладостей и т.д. В архивах есть упоминание о петербургском богаче, заказавшем елку в 3,5 аршина (2,5 метра). Верх ее был увит лентами и дорогой тканью, украшен игрушками и драгоценностями, а низ — фруктами и конфетами

Праздники Коломенское Новый год История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте