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Владислав Овчинский: Открылась запись на новый курс «Московской технической школы»

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: Открылась запись на новый курс «Московской технической школы»
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Курс создан Московским авиационным институтом — новым партнером Московской технической школы. Столичные инженеры, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, в рамках проекта получат базовые навыки в области прототипирования изделий, а также научатся применять компьютерные технологии на производстве. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московская техническая школа» (МТШ) — проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал.

— Сегодня аддитивные технологии и, в частности 3D-печать, стремительно развиваются и становятся востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства. Вместе с тем компании, работающие в данных сферах, испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов с навыками и опытом работы с современными технологиями. Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в «Московской технической школе» запустилось направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство, — рассказал Владислав Овчинский.

Программа подготовки специалистов направлена на развитие компетенций в области применения систем геометрического моделирования, а также в области прототипирования изделий. Инженеры узнают о современных способах производства изделий, освоят виды трехмерного моделирования объектов, а также обучатся технологиям печати ABS– и PLA-пластиками. Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.

Как отметил руководитель направления «Аддитивные технологии» в МАИ Андрей Рипецкий, команда школы подготовила новый онлайн-курс, который поможет быстро и эффективно освоить теоретические и практические основы 3D-печати. С учетом занятости и востребованности инженеров в наши дни, был выбран дистанционный формат обучения. При этом приоритетом остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя.

— Курс «Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство», безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса, — рассказал Андрей Рипецкий.

Всего в «Московской технической школе» запланировано восемь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.

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