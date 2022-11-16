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Владислав Овчинский: В столице наладили выпуск полностью отечественных лабораторных датчиков

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: В столице наладили выпуск полностью отечественных лабораторных датчиков
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Завод «Протон», локализованный на территории ОЭЗ «Технополис Москва», наладил выпуск лабораторного оборудования, заменив в нем импортные датчики на комплектующие собственной разработки. Датчики предприятия не уступают зарубежным аналогам. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Новая разработка завода применяется в конструкции контурографов — специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей. Как отметил Владислав Овчинский, ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики.

Владислав Овчинский: В столице наладили выпуск полностью отечественных лабораторных датчиков Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— Теперь эти приборы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования. В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений. Ежегодно заказы поступают примерно от 30 российских предприятий, — рассказал глава ведомства.

Помимо научных лабораторий заказывают контурографы и нефтегазовые и ядерные предприятия, различные заводы. Например, производящие трубы для нефтегазового сектора производства. Измерение геометрии поверхностей играет важную роль в оценке качества конструкций и продукции. Обычно измеряют точность нарезки резьбы, конфигурации лопаток турбин и другие детали, изготовленные на станке. Для выполнения этой задачи используются специальные измерительные устройства, в том числе контурографы.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, сегодня более 30 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» представляют отрасль микроэлектроники, оптики и робототехники. Сумма их инвестиций в первой половине 2022 года составила около 11 миллиардов рублей. Это почти в 15 раз больше, чем в январе — июне 2021 года, когда показатель превысил 700 миллионов рублей. Недавно на заседании Техноклуба столичной ОЭЗ участники еще раз подчеркнули, что необходимо в кратчайшие сроки развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, усиливать имеющиеся мощности, привлекать все ресурсы, чтобы как можно быстрее укрепить технологический контур страны.

Выпускаемое на предприятии лабораторное оборудование для научных и образовательных учреждений, сканирующие туннельные, атомно-силовые и мультимикроскопы, а также профилометры и контурографы на их основе для анализа поверхностных наноструктур и геометрии поверхности твердых тел обладают уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими осуществлять измерения как снаружи, так и внутри деталей на большой глубине, без необходимости разрушения деталей с точностью измерения менее 1 мкм.

— В настоящее время «Протон» проводит большую работу по импортозамещению в радиоэлектронной отрасли. Сейчас предприятие получает три–четыре заказа на контурографы в год, так как на рынке представлено зарубежное оборудование. Однако, если потребуется обеспечить технологический суверенитет и в этой сфере, завод готов выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах, — подчеркнул ведущий конструктор АО «Завод Протон» Владимир Логинов.

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