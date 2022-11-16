Новые диаметры, удобные маршруты: когда завершится реконструкция «Мещерской» и «Переделкино»

Машинист электропоезда МЦД Артем Чалых стоит возле головного вагона современной «Иволги» / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

15 ноября в Стройкомплексе рассказали, как проходит реконструкция станций четвертого Московского центрального диаметра.

Программа развития железнодорожных маршрутов — один из наиболее значимых проектов сегодня. По своим масштабам запуск диаметров сравнивают с открытием движения на станциях Большого кольца метро. Обустроенные станции, современные вокзалы и возможность строить быстрые маршруты — это преимущество мегаполиса. Область и столицу почти три года назад уже связали два диаметра. На очереди — запуск еще двух линий. Работы развернуты на разных станциях. Из устаревших платформ они превращаются в небольшие, но хорошо оборудованные вокзалы.

— Этот масштабный проект даст положительный эффект для развития всего города, — заявляет председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

До конца года в рамках формирования четвертого диаметра планируется завершить работы по реконструкции двух остановочных пунктов — Мещерская и Переделкино.

— Этот участок с модернизированными станциями войдет в состав МЦД-4, — сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции строятся пассажирские вестибюли с распределительными залами. Они обеспечат выход на платформы и безопасный переход жителей через железнодорожные пути.

При этом обустройство идет не только на самих станциях, но и вокруг них. Близлежащую территорию озеленяют, при необходимости обновляют дороги вокруг. Так, подъезд к станции Санино четвертого диаметра построят в Новой Москве.

Для пешеходов обустроят тротуары, вдоль автодороги установят освещение и остановки для общественного транспорта. И это только один пример создания доступных маршрутов.

В Стройкомплексе напомнили: с начала года уже построено два новых остановочных пункта — Минская и Печатники, реконструированы три существующие станции — Толстопальцево, Площадь трех вокзалов и Окружная. И работа продолжается. Два новых диаметра хотят запустить до конца следующего года.

ЦИФРА

1,5 миллиона рабочих мест создадут за счет строительства объектов в районе станций четырех диаметров.

КСТАТИ

На работах по созданию системы Московских центральных диаметров заняты свыше 8,5 тысячи человек: проектировщики, архитекторы, инженеры, операторы, рабочие.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Пассажиры смогут «заморозить» билет «Единый» с тарифом 365 дней. Новая функция откроется летом следующего года — в традиционный разгар отпусков.