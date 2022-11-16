Создают особые условия: инвесторы стремятся стать резидентами «Технополиса «Москва»

Заместитель генерального директора компании — резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» Анна Самойлова во время презентации на роуд-шоу возможностей и достижений своего предприятия / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

16 ноября в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» прошла презентация новых инновационных площадок. «Вечерняя Москва» узнала, какие компании расширят свои мощности.

Развитие промышленности в столице набирает обороты. Отечественные компании готовы занимать освободившиеся после ухода иностранных предприятий ниши. Более того, они уже внедряют в производство свои передовые разработки.

Столичный производитель оптического оборудования на сегодняшний день имеет все необходимые международные лицензии для разработки оптоэлектронных технологий и производства оптического оборудования, а технологические линии предприятия спроектированы в соответствии с мировыми стандартами. Теперь имеющиеся у компании на площадке особой экономической зоны в Печатниках мощности решено расширить.

— Основной фокус нашей работы — высокоскоростная передача данных. Благодаря технологиям и оборудованию мы имеем возможности расшириться, укрупниться, — рассказал «ВМ» гендиректор предприятия Магомед Алиханов. — Да и весь сегмент, в котором мы работаем — фотоника, — сегодня практически свободен, и нам есть куда расти.

«Расти» намерена и фармацевтическая компания — еще один резидент «Технополиса «Москва». Ее представитель Анна Самойлова отмечает, что разработка технологии производства и выпуск современных лекарств востребованы как никогда. По этой причине компания решила нарастить свои мощности. В кооперацию готовы звать и вузы — так быстрее пойдет дело с научными исследованиями и с решением кадровых вопросов.

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Эмиль Петросян поясняет: такие встречи, как вчерашняя, — отличная возможность найти новых партнеров, готовых стать резидентами технополиса.

Сами же инвесторы просят дать больше обустроенных площадок для развития собственных производств. Например, один из московских девелоперов взялся за проект расширения особой экономической зоны в Алабушеве.

— Особая экономическая зона — это привлекательная площадка для размещения высокотехнологичных производств. В этом году арендаторами помещений инновационных лабораторно-промышленных корпусов на площадке «Алабушево» стали еще восемь компаний, — озвучили данные в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений. — Предприятия будут разрабатывать и производить микроэлектронику и электронное оборудование, видеорегистраторы и видеокамеры, медицинские изделия и тест-системы.

Останавливаться на достигнутом в технополисе не намерены. Впереди — работа по развитию площадок и переговоры с инвесторами. Многие уже вчера высказали готовность стать резидентами ОЭЗ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва»:

— Удобные локации, развитая транспортная инфраструктура, современные коммуникации и комфортные условия для сотрудников — вот неполный перечень того, что получают арендаторы, размещая свое производство на любой из пяти площадок особой экономической зоны Москвы. Также надо учитывать разные формы поддержки правительства Москвы, возможность промышленной кооперации с соседними производствами, регулярное участие в различных деловых мероприятиях и профессиональных объединениях.

КСТАТИ

Сегодня ОЭЗ «Технополис «Москва» располагает территорией 223,3 гектара. Объем осуществленных внебюджетных инвестиций составил 87,8 миллиарда рублей. На 5 площадках свои производства разместили порядка 200 компаний, 91 из которых являются резидентами. Всего создано 12,7 тысячи рабочих мест, 9,2 тысячи из которых — непосредственно резидентами. ОЭЗ «Технополис «Москва» на протяжении нескольких лет — лидер международных и национальных рейтингов.