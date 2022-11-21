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Представители столичных университетов рассказали, как изменились правила приема абитуриентов

Денис Власенко
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Представители столичных университетов рассказали, как изменились правила приема абитуриентов
Ведущий специалист Центра общественных связей РАНХиГС Анастасия Островская рассказывает будущим абитуриентам, как подать заявление на поступление в их вуз. Консультация проходит в рамках мероприятия «День карьеры: Университетский навигатор» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

21 ноября в Инновационном центре «Сколково» прошел «День карьеры: Университетский навигатор». Абитуриентам рассказали, как правильно выбрать вуз и поступить.

Десятки учеников московских школ подходят к стендам, возле которых стоят представители университетов и отвечают на вопросы. После этого абитуриенты, заинтересованные будущими программами обучения, берут буклеты учебных заведений и проходят в аудиторию. Там организовали лекцию о профориентации и возможностях будущего трудоустройства.

— Очень важно, чтобы перед поступлением абитуриент получил предметные ответы на все свои вопросы, с чем и могут помочь подобные мероприятия, — рассказала ведущий специалист центра общественных связей РАНХиГС Анастасия Островская. — Будущих студентов особенно интересует вопрос практики. В Президентской академии у ребят будет возможность получить комплексное образование. Здесь дадут и теоретическую базу, и практические навыки. При этом некоторые предметы в учебной программе преподаются на иностранных языках.

Анастасия Островская отметила, что для подготовки к внутренним экзаменам в РАНХиГС проходят подготовительные курсы. Их ведут преподаватели с многолетним опытом.

Помимо этого, об особенностях поступления абитуриентам рассказала директор центра профессиональной навигации и приема, ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ «МИСиС» Мария Баранова.

— Наш университет расширил перечень индивидуальных достижений, которые дают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, — сообщила Баранова. — Для поступающих в 2023 году будут открыты более 40 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Своими нововведениями поделились и представители НИУ «МЭИ».

— Основное отличие наших правил приема состоит в том, что у нас появилось зачисление по приоритетам, — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии МЭИ Роман Поляк. — Сейчас у поступающих появляется возможность выбрать до пяти интересующих их направлений с указанием приоритета каждого из них. Это повышает шансы быть зачисленным в вуз.

Помимо этого, на мероприятии рассказали о своих образовательных программах представители МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МФТИ и других столичных вузов.

По данным Аналитического центра Москвы, доля бюджетных мест в университетах города достигла 42 процентов. За пять лет она увеличилась более чем на 11 процентов. Больше половины выпускников столичных вузов, согласно результатам опросов, работают по своей специальности или в смежных областях. При этом Москва возглавляет рейтинг российских регионов по доле высококвалифицированных специалистов среди общего числа работающих людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Плотникова, заместитель председателя Московской городской организации общероссийского Профсоюза образования:

— Проведение таких мероприятий, как «День карьеры: Университетский навигатор», позволяет ребятам осознанно выбирать учебные учреждения. На них школьники могут услышать ответы на вопросы от самих руководителей вузов и представителей приемных комиссий. Очень важно, чтобы абитуриенты вовремя узнали о том, как изменились условия приема. Помимо этого, такие мероприятия позволяют познакомиться и со студентами, чтобы из первых уст узнать о внутренних активностях учреждений.

КСТАТИ

Помочь абитуриенту при поступлении в высшее или среднее учебное заведение сможет и личная книжка волонтера. При наличии такого документа во многих вузах начисляются дополнительные баллы — от 1 до 10. С начала 2022 года москвичам выдали более восьми тысяч книжек волонтера. Оформить документ можно как для одного человека, так и для организации: школы, лицея, вуза, некоммерческого объединения, государственной или частной компании.

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