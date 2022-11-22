Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участники популярного проекта будут создавать мультфильмы

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участники популярного проекта будут создавать мультфильмы
Участница проекта «Московское долголетие» Елена Сидорова возле здания «Союзмультфильма» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

22 ноября на киностудии «Союзмультфильм» в районе Марфино прошло второе занятие для участников проекта «Московское долголетие» по истории мультипликации и созданию мультфильмов.

Занятия в рамках проекта «Московское долголетие» сейчас проходят на базе около 1,4 тысячи различных столичных организаций. Свои двери старшему поколению открыли университеты, музеи, спортивные и культурные центры, парки, колледжи, школы, театры, конные клубы и другие. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, число площадок постоянно растет.

— «Союзмультфильм» — крупнейшая киностудия по производству мультфильмов в России, здесь мечтал оказаться и прикоснуться к процессу каждый человек. Участники проекта не только смогут посмотреть за работой известных мультипликаторов, но и сами научатся этому ремеслу, — отметил он.

На новый курс «Связь поколений» записалась москвичка Елена Сидорова.

— Мне очень интересен процесс создания мультфильмов, всегда хотела узнать об этом подробнее, — поделилась она.

Елена Николаевна хочет к Новому году создать мультик для своей внучки.

— Она живет в другом городе, я редко с ней вижусь и очень скучаю. Хочется сделать ей необычный и памятный подарок, — рассказала участница проекта.

На первом занятии Елена Сидорова придумывала сценарий мультфильма.

— Я сделаю главным героем яхту по имени «Виктория» — так зовут мою внучку, — которая будет попадать в разные приключения и набираться жизненного опыта, — сказала она.

Помимо курса мультипликации, Елена посещает уроки вокала, поет в хоре.

— «Московское долголетие» — чудесный проект. Столько всего хочется попробовать, но в сутках всего 24 часа, — заключила пенсионерка.

КСТАТИ

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно на портале mos.ru.

Союзмультфильм Московское долголетие Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения