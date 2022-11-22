Участники популярного проекта будут создавать мультфильмы

Участница проекта «Московское долголетие» Елена Сидорова возле здания «Союзмультфильма» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

22 ноября на киностудии «Союзмультфильм» в районе Марфино прошло второе занятие для участников проекта «Московское долголетие» по истории мультипликации и созданию мультфильмов.

Занятия в рамках проекта «Московское долголетие» сейчас проходят на базе около 1,4 тысячи различных столичных организаций. Свои двери старшему поколению открыли университеты, музеи, спортивные и культурные центры, парки, колледжи, школы, театры, конные клубы и другие. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, число площадок постоянно растет.

— «Союзмультфильм» — крупнейшая киностудия по производству мультфильмов в России, здесь мечтал оказаться и прикоснуться к процессу каждый человек. Участники проекта не только смогут посмотреть за работой известных мультипликаторов, но и сами научатся этому ремеслу, — отметил он.

На новый курс «Связь поколений» записалась москвичка Елена Сидорова.

— Мне очень интересен процесс создания мультфильмов, всегда хотела узнать об этом подробнее, — поделилась она.

Елена Николаевна хочет к Новому году создать мультик для своей внучки.

— Она живет в другом городе, я редко с ней вижусь и очень скучаю. Хочется сделать ей необычный и памятный подарок, — рассказала участница проекта.

На первом занятии Елена Сидорова придумывала сценарий мультфильма.

— Я сделаю главным героем яхту по имени «Виктория» — так зовут мою внучку, — которая будет попадать в разные приключения и набираться жизненного опыта, — сказала она.

Помимо курса мультипликации, Елена посещает уроки вокала, поет в хоре.

— «Московское долголетие» — чудесный проект. Столько всего хочется попробовать, но в сутках всего 24 часа, — заключила пенсионерка.

КСТАТИ

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет вне зависимости от социального статуса и состояния здоровья. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат — очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно на портале mos.ru.