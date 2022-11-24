Удобные госуслуги. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Убираем все лишние барьеры

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на одном из городских мероприятий / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

24 ноября Москомархитектура подводит итоги предоставления цифровых госуслуг за 10 месяцев 2022 года — общее число обращений клиентов составило почти 49 тысяч раз. Сейчас все 28 государственных услуг в строительной отрасли доступны онлайн на официальном портале мэра и правительства столицы. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала «Вечерней Москве» о самых востребованных госуслугах и внедрении новых.

Москва активно продолжает реализовывать различные проекты в сфере строительства, в том числе при участии инвесторов. Российская столица удобна для застройщиков: им доступны различные виды поддержки, консультации специалистов московских департаментов и комитетов и, что самое важное, — предоставление государственных услуг в электронном виде. Такой комплекс мер помогает экономить застройщикам время и средства, планируя возведение новых объектов в городе.

Высокий интерес

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская приводит данные: с начала года возглавляемым ею ведомством рассмотрены почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги.

— Количество заявок от застройщиков на оказание государственных услуг в Москомархитектуре выросло за год более чем на 12 процентов, — отмечает глава столичного комитета. — Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности и влияние западных санкций, остается высокой и даже растет.

Застройщикам при этом важно проходить все процедуры — от задумки до готового проекта и его реализации — максимально оперативно. Внедрение электронных сервисов стало неотъемлемой частью строительства современного мегаполиса.

По словам Юлианы Княжевской, наиболее востребованными услугами оказались ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.

Глава городского комитета приводит данные: за 10 месяцев за подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков в Москве обратились почти 9,4 тысячи раз. Для сравнения: год назад данная услуга потребовалась инвесторам 9,2 тысячи раз. Один только этот показатель демонстрирует высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты.

В нынешнем году чуть чаще стали обращаться и за оформлением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства. Цифры этого и прошлого года близки — 3196 и 3238 раз соответственно потребовалась инвесторам данная госуслуга.

Простой формат

Изучение подземных инженерных коммуникаций — обязательный этап при подготовке к строительству любого сооружения в столице. Без такого пакета ни один проект не может быть реализован.

— Эту востребованную услугу комитет предоставляет в электронном виде почти четыре года. Инвесторы получают ее бесплатно. При этом общий срок предоставления данной государственной услуги не должен превышать семи рабочих дней, — говорит Юлиана Княжевская.

Стоит отметить, что вопросами сокращения административных барьеров столичные власти занимаются давно — вот уже свыше десяти лет. Ставка делается в том числе на цифровизацию и внедрение электронных сервисов. Ежегодно в этой сфере появляются новшества.

— К настоящему времени в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет, — подчеркивает Юлиана Княжевская преимущество системы оказания государственных услуг для застройщиков. — Деятельность Строительного комплекса полностью автоматизирована, организовано межведомственное информационное взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти.

Кроме того, специалистами проведена огромная работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов.

— При этом хочу подчеркнуть, что государственные услуги мы всегда оказываем в срок и с максимальной точностью, — акцентировала внимание Юлиана Княжевская.

Ускорение процесса

Однако не только перевод государственных услуг в электронный вид важен для застройщиков. Московские власти продолжают работать над оптимизацией и ускорением процесса оформления всей градостроительной документации.

— Все это, безусловно, очень удобно для представителей бизнеса, которому важна скорость и качество предоставления услуг, — добавила Юлиана Княжевская.

Недавно Москомархитектура запустила новую государственную услугу. Речь идет о согласовании проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений.

— Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы, — рассказала председатель столичного комитета. — Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу.

Юлиана Княжевская пояснила, что требования по согласованию изменений распространяются на постройки в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралях города. На сегодня в список вошли: улицы Николоямская, Люсиновская, Профсоюзная, Большая Пироговская, Таганская, Нижегородская, Марксистская, Сергия Радонежского, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, Ленинский проспект и проспект 60-летия Октября, Комсомольский проспект и проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Новый Арбат и Кутузовский проспект, Можайское шоссе. В перечне также значатся: улицы Баррикадная, Долгоруковская, Новослободская, Бутырская, Мневники, Красная Пресня, 1-я Тверская-Ямская, Каланчевская, Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Большая Черкизовская, Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, Ленинградский проспект, Ленинградское, Волоколамское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, проспект Мира.

— При этом проекты уже осуществленных изменений не нужно согласовывать, достаточно предоставить заключение об уже выполненных работах. Для зданий внутри Садового кольца это нужно сделать до 1 октября следующего года, — уточнила Юлиана Княжевская. — Другим зданиям, расположенным вдоль магистралей, дается больше времени для оформления документации и выполнения требований. Такую процедуру им необходимо будет пройти до 1 января 2026 года. Услуга будет предоставляться бесплатно. Сроки ответа на обращения: 20 рабочих дней при обращении за согласованием проекта и 9 рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

Единый код

Юлиана Княжевская также напоминает: в городе востребована услуга по оформлению колористических паспортов жилых домов для капитального ремонта. По законодательству здания и сооружения необходимо содержать в должном состоянии — своевременно производить необходимые виды ремонтов и облагораживать прилегающую территорию. Работы по текущему ремонту внутри здания могут выполняться по желанию балансодержателя, а вот поддерживать фасад в хорошем состоянии является обязанностью. Причем это касается не только целостности отделочных материалов, но и состояния покраски. Если она станет тусклой вследствие выгорания на солнце или воздействия атмосферных осадков, то ее необходимо восстановить.

— Свыше двух тысяч раз обратились с начала года инвесторы за оформлением паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в Москве,— приводит данные Юлиана Княжевская. — Похожая тенденция отмечалась и по итогам десяти месяцев прошлого года.

В Москомархитектуре напомнили, что в колористическом паспорте жилых домов отображаются ключевая информация и параметры: схема расположения, технические особенности, фотоснимки окружающих строений, исходный цвет объекта. Есть в таком паспорте и информация о предыдущих изменениях.

Документ разрабатывается с учетом многих факторов: особенности окружающей инфраструктуры, назначения и месторасположения объекта. Проведение работ без его оформления грозит штрафными санкциями.

Несмотря на то что процедура по оформлению колористических паспортов обязательная, пройти ее можно достаточно быстро — максимум за 17 рабочих дней. В электронном виде она стала доступна чуть менее трех лет назад. Сегодня в городе появляется все больше зданий с оригинально и красиво обновленными фасадами, которые прослужат дольше благодаря своевременному ремонту.

Продолжая тему облика столицы, председатель Москомархитектуры добавляет, что комитет занимается также согласованием дизайн-проекта размещения вывески. За первый квартал текущего года за услугой обратились 1156 раз. Такие показатели глава ведомства называет относительно невысокими и связывает их с регулярным выпуском образцов и инструкций по размещению вывесок.

— При этом довольно высок и процент отказов по таким обращениям — из всех была одобрена половина заявок, — Юлиана Княжевская предупреждает предпринимателей, что дизайн-код в городе действует давно и бизнес должен внимательно следить за соответствием вывески и стиля здания.

Получить консультации

Помогают в вопросах предоставления услуг и проводимые Москомархитектурой семинары. На них специалисты разбирают основные ошибки при обращениях.

Председатель комитета добавляет, что за счет такой работы удается также уменьшить процент отказов для тех, кто хочет пройти процедуры в электронном виде.

Юлиана Княжевская подчеркивает: снижение административных барьеров и цифровизация отрасли — это планомерная и системная работа, которая ведется не только в Москомархитектуре, но и во всем Строительном комплексе столицы.

Благодаря проделанной за последнее десятилетие работе по совершенствованию деятельности отрасли, все административные процедуры в строительстве регламентированы.

— У любого инвестора и строительной организации появилось четкое понимание о комплектности, составе документов, сроках и о результате получения государственной услуги, — объясняет председатель городского комитета. — Отмена избыточных процедур в сфере строительства, перевод госуслуг в электронный вид и регламентация административных процедур выгодна всем: и органам власти, и застройщикам, и горожанам. Для строителей это ускоренное решение «бумажных» вопросов, снижение сроков возведения объектов и, как следствие, увеличение объемов строительства. Что касается горожан, то они быстрее получают ключи от новых квартир.

В свою очередь столичный Строительный комплекс сокращает сроки обработки заявок от застройщиков и, соответственно, трудозатраты. Контроль сроков и хода предоставления госуслуг становится более четким и частично автоматизированным.

— По итогам работы формируется электронная база проектов, позволяющая оперативно получить доступ к информации, — поясняет Юлиана Княжевская.

ДОСЬЕ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась 26 июня 1976 года в Москве. В 1993–1998 годах работала в Люблинском и Кунцевском районных судах Москвы. В 1999–2003 годах — консультант Управления судебного департамента при Верховном суде РФ. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. В 2003–2006 годах занимала должность юрисконсульта в ГУП «УПСП Москомархитектуры».

В 2010 году прошла повышение квалификации в Академии менеджмента по программе «Особенности деятельности руководителей в условиях социально-экономических преобразований». В июле 2012 года перешла на работу в аппарат Москомархитектуры. 25 октября 2012 года назначена зампредседателем Москомархитектуры.

3 апреля 2014 года перешла на должность первого зампредседателя Москомархитектуры. Распоряжением мэра Москвы от 30 апреля 2014 года Ю. Княжевская назначена председателем Москомархитектуры. Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской организована работа по подготовке ряда крупных градостроительных проектов, ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была принципиально усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг.

ФАКТЫ

С начала года за подготовкой и выдачей градостроительных планов земельных участков в Москве обратились 9378 раз.