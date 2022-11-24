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В Москве подвели итоги конкурса «Проектная активация» среди медработников

Павел Гриднев
Город
В Москве подвели итоги конкурса «Проектная активация» среди медработников
Фото: shutterstock

В столице прошел финал конкурса «Проектная активация» в рамках Московского фестиваля «Формула жизни». В ходе конкурса сотрудники организаций, подведомственных ДЗМ, разрабатывали проекты по улучшению своей организации и московской системы здравоохранения в целом. Для самих же 960 участников конкурс стал отличной возможностью развить навыки проектного управления, повысить уровень партнерского взаимодействия и сформировать площадку для обмена опытом с коллегами.

Интересным и новым стал формат конкурса. На первых двух этапах в конкурсе участвовали команды, которые представляли отдельные учреждения ДЗМ. На третьем этапе прошедшие участники были объединены в кросс-функциональные команды, состоявшие из специалистов с разными профессиональными навыками и опытом. В результате получились новые команды, которые представляли несколько разных учреждений. Такой формат помог участникам посмотреть на свои проекты глазами коллег из других организаций и доработать их слабые места.

— Конкурс «Проектная активация» — это абсолютно новый формат взаимодействия. Мы предложили участникам поработать в кросс-функциональных командах и благодаря этому участники и проекты раскрылись в полной мере. Многие из инициатив, заявленных на конкурс, в той или иной степени уже начали реализовываться. Конкурсные работы в основном были направлены на улучшение процессов внутри учреждений столичного здравоохранения, пациентоориентированность и работу с эмоциональным состоянием сотрудников. Всего было предложено 124 идеи, среди которых очень много действительно перспективных — рассказал начальник Организационно-аналитического управления Департамента здравоохранения Москвы Андрей Григоров.

Победителем конкурса «Проектная активация» стала кросс-функциональная команда «В ногу со временем», в составе которой были представители ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ДГП № 7, ГБ г. Московский и ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Команда победителей представила проект, направленный на разработку системного решения для учета движения имущества пациентов в организациях стационарного типа. Ключевые цели проекта: снизить количество потерянных вещей пациентов и выстроить прозрачную схему их хранения. Для достижения поставленной цели участниками была предложена разработка унифицированных нормативных документов и создание информационной системы по учету личных вещей пациентов.

— Это было очень волнительно, потому что мы понимали, что в финал проходят конкурентные команды. Мы делали все возможное, чтобы стать лучшими. Ещё хочется поблагодарить каждого участника команды. И это не просто красивые слова. Все участники сделали работу и внесли свой вклад в эту победу, — поделился капитан команды Даниил Трухин.

Второе место заняла команда «Гагарин», состоявшая из представителей ГП № 45, ГП № 6, ГП № 62 и НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, с проектом, направленным на внедрение технологий работы телемедицинского центра как клинической микросистемы. В целях проекта — сформировать системный подход к организации оказания медицинской помощи с использованием телемедицинского центра и разработать систему внутреннего контроля качества и безопасности телемедицинских консультаций.

Третье место заняла команда «Real Time», в которую вошли представители ГБ г. Московский, ДГП № 131 и ГКБ № 52, c проектом по организации кабинета доврачебного приема в составе отделения ультразвуковой диагностики для выполнения беременным медицинских мероприятий, не требующих врачебной компетенции. Проект ставит перед собой цели увеличить реальное время на исследование, повысить уровень информированности и уровень удовлетворенности пациенток. Чтобы достичь этих целей, команда предложила ряд мероприятий по оптимизации внутренних процессов, а также создание графических памяток и разработку круглосуточного чат-бота для ответов на стандартные вопросы.

Участники конкурса продолжат взаимодействие и реализацию проектов на площадке Проектного сообщества — https://community.mosgorzdrav.ru/

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