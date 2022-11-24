Какие стахановские методы применялись во время строительства московского метро

Середина 1930-х годов. Члены комсомольской бригады Николая Краевского Московского метростроя / Фото: РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне столетия редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования. Строительство метро в Москве было чуть ли не главной темой. «Вечерняя Москва» регулярно описывала процесс работы, достижения. А вот какие стахановские методы применялись во время строительства, читатели узнали из номера от 25 ноября 1935 года.

Стахановское движение, имя которому дал шахтер Алексей Стаханов, за одну смену нарубивший несколько норм угля, охватило всю страну: доярки, хлеборобы, рабочие заводов бросились внедрять стахановские методы труда. Не были исключением и недра столицы, где прокладывали тоннели метро. На страницах «Вечерней Москвы» разворачивались почти драматические сюжеты. Так, один из материалов рассказывал о комсомольце Ракитине.

«В те незабываемые дни, когда Федор Ракитин заседал вместе с руководителями партии и правительства в кремлевском дворце, его напарник и лучший друг Андрей Родионов хозяйничал в забое один. Спускаясь в шахту, он всегда брал с собой два молотка, надеясь, что вот-вот нагрянет Федор и будет рубать породу вместе с ним. Федор появился на пятый день», — рассказывала газета в материале под названием «Смена инженера Борисенко».

Борисенко был начальником отчаянных комсомольцев Ракитина и Родионова. Явившись в шахту на пятый день, Ракитин не занял место в забое рядом со своим товарищем Родионовым, как тот ожидал. Он засел в красном уголке и начал готовить доклад.

«Это был конспект замечательной речи товарища Сталина, о которой он должен был рассказать своим ребятам», — писала газета.

Судя по всему, на Ракитина, который вместо отбойного молотка взялся за перо, никто не обиделся. По крайней мере, газета об этом не написала. Вероятно, ему простили все за искрометный доклад: «Он повторял несколько раз сталинские слова, звучавшие как призыв, как гимн радостного освобожденного труда: «Жить стало лучше. Жить стало веселее».

Как писала газета, слова эти подействовали на метростроевцев. С тех пор проходчики шахты № 55–56 не осмеливались предъявлять работу, если она не была выполнена меньше чем на 200 процентов. И это была только отправная точка, желательно было давать много больше. Как это было возможно? Рабочих освободили от не своих обязанностей. Например, бетонщик теперь занимался только тем, что, стоя за опалубкой, принимал и укладывал бетон и больше не тратил время на перекрепление и установку самой опалубки. Это позволяло добиваться невероятных процентов выработки, которые, казалось, за пределами человеческих сил. Такие показатели были олицетворением побед советского строя. О наиболее выдающихся стахановцах столицы даже решили написать книгу.

ЦИФРА

724 процента выработки давал бетонщик Мнацаканян на строительстве метрополитена. Это был рекорд.

КСТАТИ

Отец режиссера Георгия Данелии Николай строил метро и прошел путь до главного инженера. Под его руководством строились обе станции «Павелецкая» — Кольцевой и Замоскворецкой линий, «Киевская»-кольцевая и «Киевская» Арбатско-Покровской линии.

Знаете ли вы, что

Один из главных героев картины режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» Николай — метростроевец. Его экранный образ воплотил Никита Михалков, после чего к нему пришла широкая известность.