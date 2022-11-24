Молодые реставраторы покажут свои профессиональные навыки

Студентка реставрационного колледжа Оксана Александрова приехала в Москву на выставку из Санкт-Петербурга. На соревнованиях девушке предстоит восстановить матрешку. В своих силах будущий реставратор уверена / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

24 ноября на Винзаводе стартовала первая выставка, посвященная импортозамещению в реставрации. Свою продукцию для отрасли представили 15 российских производителей.

Выставку символично открыли соревнования молодых реставраторов: именно им в будущем предстоит сохранять культурное наследие страны и Москвы. Студенты профильных колледжей и вузов покажут свое мастерство, которое им пригодится при работе на разных объектах культурного наследия. Так, будущие реставраторы произведений из дерева должны за семь часов восстановить матрешку. Игрушка раскладывается на несколько частей. В одной зияет дыра. На другую кто-то ляпнул краской, а где-то и вовсе рисунок стерт. Все недочеты нужно устранить, вернув матрешкам былую красоту.

— Я уже реставрировала часы, декоративный столик, — говорит студентка реставрационного колледжа Оксана Александрова. — У каждого предмета свои особенности. Матрешка непростая, но, думаю, справлюсь.

Рассчитывает на победу и студент Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 Аркадий Куприс.

— Сам себе делаю вызов, — заявляет он.

Соревнования проходят в пяти компетенциях. Другим ребятам надо будет восстановить лепной декор, штукатурку, каменную кладку, участок металлической крыши и масляную живопись.

— Каждый участник получил копию картины «Ирисы» Ван Гога, — рассказывает организатор конкурса по реставрации станковой масляной живописи Анастасия Березина.

На выставке можно увидеть за работой и профессиональных художников-реставраторов.

Александр Маслов, например восстанавливает дверь из летнего дворца Шереметева в усадьбе «Останкино». Рядом художник-мозаичист Богдан Лавриненко показывает части мозаики, которые когда-то украшали Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи. В своей работе Лаврененко использует материалы преимущественно отечественного производства. Это и советская смальта, и ее современные аналоги.

— Есть все шансы полностью заменить импортные материалы, — считает Маслов. — Потому что русские люди всегда были с душой, с руками и с мозгами.

Лаку отечественного производства отдает предпочтение архитектор-реставратор Людмила Миронова. Сейчас она помогает разработать проект реставрации мифического змея Зиланта, украшающего шпиль Казанского вокзала. Он выполнен из меди и покрыт сусальным золотом.

Одна из главных задач выставки — дать возможность производителям реставрационных материалов рассказать о себе. Разные сплавы сусального золота привезла, например, компания из Белгорода.

— Мы работали в библиотеках, изучали исторические справки по производству сусального золота, — рассказывает директор завода Александр Прадченко. — В итоге нам удалось восстановить старинную технологию, поэтому наш материал полностью соответствует тому, который применялся при золочении еще в царской России.

Также на выставке можно найти лаки и краски отечественного производства, белый камень, плитку, укрепляющие составы и другое.

— Многие из представленных здесь материалов и технологий уже сегодня применяют на памятниках Москвы и других городов России, — подчеркнул руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы:

— Москва сделала колоссальный рывок в реставрации, сохранении и популяризации культурного наследия. Мы открываем старинные здания, которые стояли заброшенными. Открываем памятники, которые находились на территории некогда закрытых зон. Все это становится доступно для москвичей и гостей столицы, которые приезжают ради наших храмов, дворцов, исторических улиц и площадей.