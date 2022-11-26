Точи коньки, вставай на лыжи: самые инетересные места для зимнего отдыха в Мосве

Лосиный остров / Фото: Антон Белицкий/ТАСС

Б. Патриарший пер., 7, стр. 1 Карта всех событий

В пятницу, 25 ноября, на ВДНХ начал работу самый большой в городе каток. В это же время начинают открываться и горнолыжные склоны. «Вечерняя Москва» собрала интересные локации для активногозимнего отдыха.

— В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 с естественным покрытием и 215 с искусственным льдом, из них более 150 открытых и 63 всесезонных, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Катки большие и маленькие, платные и бесплатные, искусственные и естественные появятся почти в каждом столичном парке.

Всю прошлую неделю в Москве стояли отрицательные температуры, и городские горнолыжны е склоны успели за это время заготовить определенное количество искусств енного снега. 22 ноября открылся для свободного катания пятый склон горнолыжного комплекса «Кант».

Традиционно на всех крупных горнолыжных комплексах Москвы и Подмосковья действуют тюбинговые трассы. Покататься на надувной «ватрушке» можно будет, например, на площади Революции, где традиционно заливают масштабную ледяную горку.

И чаем угостят

М. Белокаменная Абрамцевская просека, напротив МЦК

В этомгоду в нацпарке «Лосиный Остров» впервые проложат свою лыжню. Это будет 25-километровый кольцевой маршрут. Начинающим лыжникам предложат трассы длиной в 3 и 12 километров. Лыжня стартует на станции МЦК «Белокаменная». Здесь же есть информцентр, можно переодеться, выпить горячего чая. Цена: бесплатно.

Вернуться назад в прошлое

Маяковская Б. Патриарший пер., 7, стр. 1

Каток на Патриарших прудах был популярен еще в XIX веке, а сейчас это самый большой бесплатный каток в Москве. Его площадь — около 12 тысяч квадратных метров. Несмотря на то что каток бесплатный, здесь есть освещение и точки быстрого питания, прокат. Открытие катка напрямую зависит от погоды. Цена: бесплатно.

Каток / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Потрясающие виды

М. Воробьевы горы Ул. Косыгина, 28

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» — историческое место и традиционная тренировочная база горнолыжников еще со времен Советского Союза. После нескольких реконструкций он вновь открылся. Протяженность основного склона около 300 метров. Благодаря хорошей освещенности здесь можно проводить время допоздна. Отсюда можно отправиться на смотровую площадку Воробьевых гор, откуда открываются потрясающие виды на Москву. Цена: один подъем от 60 до 100 рублей.

Воробьевы Горы / Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Для новичков

Первомайская Измайловский пр-т, 77, корп. 2

В Измайловском лесопарке лыжная трасса стартует неподалеку от стадиона «Авангард». Здесь будут открыты шесть лыжных трасс, пять из которых предназначены для катания классическим стилем. У главного входа в парк со стороны Московского проспекта начинается лыжный маршрут для новичков. Есть прокат инвентаря. Цена: бесплатно, прокат от 100 рублей в час.

Лес / Фото: Василий Федосенко/ТАСС

В хоккей сыграть

М . Октябрьская Ул. Крымский Вал, 9

Каток в Парке Горького открывается в конце ноября — начале декабря. Один из старейших, крупнейших и самых популярных катков в Москве. Состоит из нескольких павильонов, есть детская площадка и хоккейная коробка. Цена: от 300 до 900 рублей.

Спектакль начнется

М. Театральная Красная пл., 3

Каток в самом сердце России — на Красной площади — откроется 28 ноября уже в 17-й раз. Кататься на нем можно будет даже приплюсовой температуре. Цена: по будням — от 300 до 600 рублей, в выходные — от 400 до 700 рублей.

Кант: 20 склонов

М. Нагорная Электролитный пр-д, вл. 7 б

Горнолыжный комплекс «Кант» — самый большой на территории города. Он насчитывает 20 склонов разной протяженности. Кроме того, здесь есть сноупарк (снежный парк), несколько учебных склонов и трассы для тюбинга. Несколько уютных кафе позволят отдохнуть во время катания. Большое достоинство — добираться до комплекса очень просто. Цена: разовый подъем стоит от 60 до 115 рублей. Абонемент — от 1000 рублей.

Кант / Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С видом на всю Москву

М. Крылатское Ул. Крылатская, 5

Горнолыжный комплекс в Крылатском. Имеются шесть спусков, восемь подъемников, сноупарк (снежный парк) и горнолыжные школы. В сезон оборудуют трассу для тюбингов. В будни цены очень низкие. Кстати, отсюда открывается красивый вид на всю Москву. Цена: один подъем в зависимости от дня недели и времени стоит от 50 до 110 рублей.

Самый большой

М. ВДНХ Пр-т Мира, 119

Каток на ВДНХ считается самым большим в мире катком с искусственным льдом. Его площадь вместе с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров. Открытие запланировано на 25 ноября. Цена: в зависимости от сеанса от 350 до 750 рублей.

Настоящий «Гигант»

М. Сокольники Ул. Сокольнический Вал, 1 стр. 1

Каждый год на Сокольническом кругу парка и прилегающих аллеях заливают бесплатный каток «Гигант». Катание происходит по сеансам: четыре сеанса по два часа, между ними — технические перерывы. Цена: бесплатно.