Популярные места для прогулок в районах Москвы

Москвичка Ирина Памфилова с сыном Степаном одними из первых оценили детскую площадку в районе Бибирево / Фото: Алексей Орлов\Вечерняя Москва

Центры притяжения есть в каждом районе города: это парки и зоны отдыха, детсады и школы, галереи и музеи, катки и горки, спортивные пространства. Создание каждого такого объекта становится большим событием.

ИЗМАЙЛОВО

Более полутора тысяч новоселов в ближайшее время обретут комфортабельное жилье на Сиреневом бульваре. Дом, построенный по программе реновации, готов к заселению. Здание окружено зелеными территориями: пешком можно дойти до Измайловского парка и одноименного музея-заповедника, а в летний зной прохладу подарит Серебряно-Виноградный пруд. По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, два корпуса новостройки с подземной автостоянкой построены по индивидуальному проекту, а нежилые первые этажи предназначены для коммерческих объектов социально-бытовой направленности.

ОРЕХОВО-БОРИСОВО

Новая прогулочная зона, протянувшаяся вдоль Шипиловской улицы, радует жителей района Орехово-Борисово Северное. Ее маршрут совпал с основными пешеходными путями, по которым местные жители ежедневно добираются до метро «Орехово». Рядом с ней разместились магазины и остановки общественного транспорта. В пространстве для прогулок появились три детские площадки, каждая из которых имеет свой стиль и ориентирована на определенную возрастную группу. Так, для самых маленьких установлены невысокие безопасные качели, а для ребят постарше — батут. А отдохнуть можно на новых удобных скамейках.

БИБИРЕВО

Вдоль Белозерской улицы в районе Бибирево благоустройство также завершено. Любители активного отдыха теперь могут совершать пробежки по новой дорожке со специальным покрытием. Для детворы соорудили яркую площадку с захватывающими аттракционами. Новая площадка с препятствиями появилась и у четвероногих питомцев. А за безопасное времяпрепровождение отвечает «тревожная» кнопка, с помощью которой в экстренной ситуации можно вызвать сотрудников полиции.

ТиНАО

Рейтинг лучших международных школ мира возглавило учебное заведение «Летово», которое находится в поселении Сосенское в Новой Москве. Здесь ученики получают образование по системе Международного бакалавриата, позволяющей поступать в лучшие университеты мира.

— Практически все основы закладываются в школе, и от того, насколько крепкая и сильная система школьного образования, зависит будущее страны. Всего за неполные пять лет создать уникальную школу — это большой труд, талант и великое достижение, — констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

ЩУКИНО

Архитектурную жемчужину Северо-Западного административного округа — дом в стиле советского неоклассицизма на улице Маршала Василевского — капитально отремонтировали. Здание сохранило исторический облик: два угловых фасада выделены эркерами, опирающимися на колонны, межоконное пространство верхнего этажа украшают барельефы, а витражные окна первого этажа уличных фасадов оформлены арочными наличниками. По словам заместителяь генерального директора Фонда капитального ремонта Владимира Кожиченкова, большие усилия были приложены к сохранению архитектурного декора фасада.

ОСТАНКИНСКИЙ

В последнюю пятницу осени на главной выставке страны, расположенной в Останкинском районе, открывается самый большой каток столицы. Так, ярко и музыкально, ВДНХ встречает зимний сезон. По традиции ледовая площадка, которая в этом году носит название «Тот самый каток», ждет гостей на главной аллее, у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для юных москвичей оборудован специальный детский каток, где для первых скольжений приняты повышенные меры безопасности. Новинкой сезона станут экскурсии на льду, а кататься на коньках научат на мастер-классах.