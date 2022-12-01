Резные чехлы и лайковые перчатки пушкинской эпохи

Старший научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина Светлана Белехова проводит экскурсию по выставке «Приметы милой старины» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

ул. Пречистенка, 12/2, Москва Карта всех событий

18 ноября в Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка «Приметы милой старины». Экспозиция поможет больше узнать о быте Пушкинской эпохи.

Автором концепции выставки стал художник Александр Конов. Ему принадлежит идея поставить стенды с изображениями силуэтов дам и кавалеров, в руках у которых главные герои выставки — ридикюли, пенсне, лорнеты и даже канделябры.

Разгадать секреты времени помогает и литература — на стенах зала можно прочесть цитаты из произведений Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Тургенева, где упоминаются названия представленных экспонатов и даются объяснения, как их использовали.

В зале, посвященном устройству дома, главным экспонатом стала кровать XIX века, созданная в готическом стиле. На ее спинке вырезаны портреты клириков, а по бокам возвышаются стройные башни со стрельчатыми верхушками, как в готических соборах. На стенах в этом зале висят портреты современников Александра Пушкина. Все персонажи картин окружены или держат в руках такие же предметы, которые представлены в витринах. А еще здесь есть осветительные приборы, которые сейчас совсем не используются, например жирандоль.

— Этот предмет напоминает хрустальную люстру на подставке. Название его пришло из итальянского языка, слово обозначало «фейерверк», — рассказала старший научный сотрудник музея Светлана Белехова. — Дело в том, что все подвески раскачивались и мелодично звенели, а в каждой из них отражались искорки.

Выходя из зала, видим совершенно неожиданное: со стены на нас смотрит Александр Пушкин, но... постаревший.

— В год написания полотна поэту могло бы исполниться 78 лет, поэтому мне показалось любопытным состарить его с помощью компьютерных технологий, — объяснил свою задумку Александр Конов.

На выставке представлены восстановленные по картинам XIX века костюмы дам и кавалеров. В витринах разложены подлинные лайковые перчатки, которые нельзя было надеть без специальных «распялок» и крючков.

В XIX веке считалось, что каждый предмет должен был быть красивым, им должно быть приятно пользоваться. Поэтому каждая вещь — будь то карточный чехол или инструмент для рукоделия — украшена искусной вышивкой из мелкого бисера или тончайшей резьбой по слоновой кости.

В залах представлены и дамские мелочи, например карне де баль — миниатюрные книжечки, в которые дамы записывали, кому они пообещали следующий танец на балу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Богатырев, директор Государственного музея А. С. Пушкина:

— Наш музей обладает уникальной коллекцией предметов пушкинской эпохи, поэтому мы имеем возможность показать это время нашим посетителям очень полно. Все предметы, которые представлены на выставке, действительно были частью повседневной жизни людей. Нам бы очень хотелось, чтобы эта экспозиция вдохновила посетителей вновь обратиться к произведениям русской классической литературы, перечитать, насладиться ими.