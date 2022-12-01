Засверкает миллионами огней: через неделю Москва наполнится настоящей праздничной атмосферой

Электрик Дмитрий Муллин проверяет лампочки в гирлянде, которую уже скоро установят на одной из улиц Москвы / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Остался месяц до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.

Огромный ангар до самого потолка заполнен сияющими гирляндами. Здесь все: сказочные кареты, сверкающие медведи, фантазийные арки. Рабочие называют это великолепие казенным словосочетанием «световые конструкции». Но я — вижу новогоднее чудо в ослепительной концентрации ярких красок. Скоро эти огоньки займут свои места на столичных улицах. А пока рабочие проверяют каждую лампочку в хитросплетениях километров гирлянд.

— Мы придерживаемся концепции праздничного освещения города. В ней указано, что в основном следует использовать два цвета — золотой и серебряный. Придерживаться теплой гаммы. Именно она отвечает за ощущение уюта, — говорит Артем Роткин, заместитель начальника отдела учета материально-технических ценностей. — Большинство украшений уже использовались в прошлые празднования Нового года. Но есть и несколько новеньких. Какие именно, я вам не скажу — это сюрприз.

«Сюрпризы» еще находятся на заводах. Даже подглядеть пока не удастся. Что ж, подождем. Осталось немного: 15 декабря монтаж всех конструкций завершат. А пока о том, что известно точно: световые арки появятся на главных площадях — Пушкинской, Тверской и Манежной, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Тоннелями украсят пешеходные зоны Бульварного кольца. Стилизованные фужеры с пузырьками шампанского, установленные на опорах фонарей, украсят центральные улицы.

Все это — запас украшений, сформированный за прошлые годы. Бережное отношение к элементам декора позволяет сэкономить при украшении города, не утратив самого главного — праздничного настроения. Ведь и в этом году столица будет сиять миллионами огней. Всего установят более четырех с половиной тысяч световых конструкций и более тысячи елок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах столицы установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки городских зданий.

ЦИФРА

4,5 тысячи разных световых конструкций установят в Москве до 15 декабря.

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30 ноября в отделениях «Почты России» появились почтовые ящики для писем Деду Морозу.