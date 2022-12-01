Пенсионеры готовят подарки солдатам на передовой

Участница проекта «Московское долголетие» Эльвира Бакурова (слева) вместе с руководителем кружка по вязанию Светланой Кузьминой вяжут теплые подарки бойцам / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 декабря в Москве началась благотворительная акция «Поделись теплом», в ходе которой участники проекта «Московское долголетие» своими руками свяжут вещи для защитников Родины.

Сегодня Центр социального обслуживания «Проспект Вернадского» встречает рукодельниц со всей Москвы. Каждая из них принесла с собой спицы и пряжу.

— Вязанием я начала заниматься восемь лет назад. Первые шаги мне помогла сделать руководитель нашего кружка по вязанию Светлана Владимировна Кузьмина, — рассказывает 85-летняя москвичка Эльвира Бакурова. — Под ее руководством связала первые пинетки для правнучки. А теперь вяжу носки большого размера для героя, который оберегает наш покой. Руки меня плохо слушаются, и на работу уйдет не менее двух недель, но в каждую петельку я вложу свое уважение, любовь и заботу. На Великой Отечественной войне погибли четыре моих дяди, умерли все дедушки и бабушки. И поэтому в носки я положу письмо, где напишу: «Возвращайтесь домой, вас все любят и ждут. Я горжусь вами!»

Петелька за петелькой, ряд за рядом, слово за слово. И вот уже вязальщицы серебряного возраста делятся своими хитростями.

— Мы для вязки носков выбрали особую пряжу — 60 процентов шерсти и 40 акрила. Если пряжа на 100 процентов шерстяная, то потом нога может запотеть, изделие станет мокрым. Военным некогда менять носки, поэтому важно, чтобы их ноги были в тепле и сухости, — рассказывает руководитель кружка по вязанию из Нижегородского района Татьяна Ющенко.— У меня в кружке 25 учениц, и все хотят связать для ребят носки или шапку, перчатки или шарф. Мы решили, что положим в наши изделия послания с ласковыми словами, добрыми пожеланиями и открытки с поздравлениями с Новым годом. А еще угощение — конфетки и печеньки, чтобы наши защитники знали, что мы болеем за них всей душой и желаем скорейшей победы и возвращения здоровыми и невредимыми.

«Поделиться теплом» можете и вы, свяжите своими руками теплые мужские носки, варежки, шапки, свитеры и приносите их в отделы «Московское долголетие», находящиеся в центрах социального обслуживания. Их адреса можно узнать по номеру телефона (495) 777−77–77.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, Заместитель руководителя Департамента Труда и Социальной защиты населения города Москвы:

— После объявления частичной мобилизации к нам стали обращаться участники проекта «Московское долголетие» и ветеранские сообщества с вопросом, чем помочь ребятам. Накануне Нового года бойцам на передовой важны письма поддержки и связанные своими руками теплые вещи. А дирекция проекта поможет доставить их в зону проведения специальной военной операции.