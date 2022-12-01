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Студенты сделали проекты реставрации усадьбы

Наталья Тростьянская
Город
Студенты сделали проекты реставрации усадьбы
Студент второго курса Университета правительства Москвы и капитан команды № 3 Эмиль Хачатурян рассказал о проекте реставрации усадьбы Виноград / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 1 декабря, прошел первый день деловой программы Молодежного форума «Наследие». Студенты обсудили с экспертами, как сохранять памятники.

Москва — лидер среди мировых мегаполисов по количеству и качеству отреставрированных объектов культурного наследия.

— В следующем году будет уже две тысячи объектов, которые мы восстановили за последние 11 лет, — сообщил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

В восстановлении памятников архитектуры активно участвуют инвесторы. Нередко они и сами выходят на город с инициативой. Один из последних примеров — центр «Зотов», который открыли в здании бывшего Хлебозавода № 5 на Ходынской улице. Объект промышленной архитектуры считается памятником конструктивизма. Хлебозавод построили в 1931 году.

— Мы случайно оказались владельцами этого объекта, когда приобрели площадку под застройку жилого комплекса, — рассказала заместитель президента — председателя правления одного из крупных банков Ольга Дергунова. — И когда мы увидели конструктивистское здание, которое может стать центром социального развития творческой молодежи, стало очевидно, что мы его сохраним и сделаем в нем открытое общественное пространство.

Что в итоге получилось, в эту субботу смогут увидеть не только участники форума, но и все желающие. В центре «Зотов» пройдет фестивальная программа. Организаторы «Наследия» пригласили архитекторов, реставраторов и краеведов, которые проведут лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

А уже сегодня пройдет защита студенческих проектов. Десять команд, в которые вошли будущие реставраторы, архитекторы, экономисты и другие специалисты, представят собственное видение, как лучше сохранить и приспособить к современной жизни усадьбу Виноградово.

— Мы предлагаем создать многофункциональный культурно-досуговый центр, — поделился капитан команды № 3 Эмиль Хачатурян. — Для этого мы будем использовать два здания: дом Германа и дом Банзы. В первом после реставрации сделаем лекторий, дизайнерские классы, антикинотеатры, кафе и много всего интересного, рассчитанного на посетителей старше 13 лет. Во втором здании будет детский центр.

Кроме того, ребята предлагают очистить пруды и благоустроить усадебный парк.

Концепцию нового культурного центра также разработала команда № 4. Как рассказала одна из ее участниц Ирина Гончарова, на этой идее они остановились после того, как провели социологический опрос. Оказалось, жителям Северного района, где и находится бывшая усадьба, не хватает творческих студий.

— Если кто-то захочет устроить, скажем, мастер-класс резьбы по дереву, то у нас будут для этого класс и материалы, — уточнила студентка.

Победители конкурса получат не только дипломы, но и возможность предложить свои идеи уже для реального проекта реставрации старинной усадьбы Виноградово.

СПРАВКА

Всего в Москве свыше 8500 объектов культурного наследия, из них более 1900 старинных зданий уже привели в порядок. Число аварийных памятников архитектуры, начиная с 2011 года, сократилось до 4,4 процента. Каждое историческое здание, которому грозит разрушение, находится под пристальным вниманием, по каждому составлен план работ.

Реставрация Культура Студенты Памятники
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