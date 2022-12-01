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Время строить большие планы

Рената Лебедева

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Время строить большие планы
Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Северо-Восточный округ столицы активно готовится к празднованию Нового года. В четверг, 1 декабря, глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин рассказал «Вечерней Москве», как идет подготовка к самому любимому людьми празднику.

Район не отстает от городских тенденций, поэтому управа сейчас активно занимается тем, что украшает его в преддверии праздника — несколько дней назад в Бабушкинском появились первые новогодние елки. Большинство из них расположены рядом с самыми людными местами — например, станцией метро «Бабушкинская», крупными супермаркетами и центральными аллеями.

— Мы отказались от массовых мероприятий, так как это решение поддержало большинство жителей столицы во время голосования на портале «Активный гражданин». Но праздничную атмосферу всячески поддерживаем — в парках и скверах Бабушкинского района также будут присутствовать различные тематические украшения, полюбившаяся всем иллюминация. Сделаем также яркие, новогодние вывески, — отметил Александр Кузьмин.

Позаботились и об открытии зимней инфраструктуры — несколько дней назад в районе стартовала оздоровительная программа на территории катка на улице Чичерина, 8. Там регулярно проходят занятия по фигурному катанию, различные игровые мероприятия для детей. Все это сделано для того, чтобы жители в преддверии праздника могли здорово и весело провести время всей семьей недалеко от дома.

— На таких объектах особое внимание уделяем безопасности. Перед открытием катков проверяем, чтобы все было в отличном состоянии — инвентарь, помещение, и самое главное — чтобы лед регулярно обновляли и заливали, — добавил Александр Кузьмин.

Глава управы также подчеркивает, что местные жители не забывают дарить праздничное настроение тем, кто сейчас защищает нашу страну на фронте. На прошлой неделе в спортивно-досуговом центре «Кентавр» прошла акция «Подарок российскому солдату», во время которой желающие изготовили бойцам открытки, рисунки и поделки. В скором времени волонтеры передадут эти подарки солдатам.

— У нас очень большой и красивый город, поэтому важно сделать все, чтобы и наш район был одним из самых лучших в нем. Я пришел на свою должность почти два года назад, до этого работал в других районах округа и с уверенностью могу сказать, что Бабушкинский активно развивается и становится лучше с каждым днем. Год мы начали с больших планов, и можно сказать, что практически все успели воплотить в жизнь. Теперь надо двигаться дальше, ставить перед собой еще более грандиозные цели и задачи, — отметил он.

Несмотря на любовь к родному району, Александр Михайлович очень любит проводить время еще и в центре Москвы — гулять с семьей в парке «Зарядье», бродить по павильонам ВДНХ, пропитанным духом нашей истории.

СПРАВКА

Бабушкинский район — это большое муниципальное образование на северо-востоке столицы, где проживают 67 099 тысяч человек. В районе расположено большое количество зеленых зон для отдыха москвичей — это сквер по Олонецкому проезду, сквер «Красная дорожка». В Бабушкинском районе отлично развита транспортная доступность — там расположены станции метро «Бабушкинская», «Свиблово», а также ходят автобусы и трамваи. Район не раз признавался одним из самых благоустроенных в городе.

Новый год Парки Бабушкинский район
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