Дорогу молодым: сказки малых народов и современных авторов пользуются популярностью у детей

Участница Международной ярмарки интеллектуальной литературы Вера Жертунова представляет новые издания. По словам Веры, нон-фикшен-литература может быть интересной людям разных возрастов и профессий / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 декабря в Гостином Дворе началась Международная ярмарка интеллектуальной литературы. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о тенденциях книжного рынка в России.

— «Летела сова — веселая голова. Вот она летала, летала и села, да хвостиком повертела», — зачитывает гостям ярмарки фрагмент из сказки «Журавль и Цапля» писатель Юлия Брыкова. Рядом произведения читают другие авторы. Они пытаются поставить рекорд по продолжительному непрерывному чтению сказок разных народов России. Каждому желающему дается десять минут на чтение.

— Это уникальная возможность напомнить семьям с маленькими детьми о литературном достоянии народов нашей страны, — говорит Юлия Брыкова. — Дети должны воспитываться не только на переводной литературе иностранных писателей, но и на русских сказках, в том числе и малых народов.

Особое внимание руководителей издательств, рассказывает Юлия, сейчас обращено на то, чтобы открывать читателям новых российских детских писателей.

— И это правильно! Геополитическая обстановка в мире доказала, что современным российским писателям важно заботиться о сохранении национально-культурной самобытности нашего народа, — поясняет Юлия Брыкова.

По ее словам, современная детская литература пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.

— Например, некоторые мои книги можно прочитать на сербском языке, — уточнила Юлия Брыкова.

Помимо площадок с детской литературой, на ярмарке впервые открылся павильон, где представлены научные труды российских и зарубежных авторов.

— В ближайшее десятилетие науке в нашей стране, полагаю, будет уделяться особое внимание. Не случайно на ярмарке открылся павильон «Наука», — рассказывает заместитель директора столичного книжного магазина Екатерина Мосина.

На площадке — разнообразие книг по точным и гуманитарным дисциплинам.

— Есть издания о достижениях советской науки, литература популярных направлений: об информационных технологиях, искусственном интеллекте, астрофизике, экологии, — перечисляет Екатерина Мосина.

Большой раздел отведен под научные книги для детей.

Одновременно с книжной ярмаркой в столице стартовала гуманитарная акция по сбору книг для библиотек и учебных заведений Донбасса. Ее организовала Международная ассоциация благотворительных фондов «Мама».

— Международная ярмарка интеллектуальной литературы показывает, как сейчас развивается книжный рынок, — отмечает организатор Василий Бычков. — Поскольку сейчас многие авторские права на зарубежную литературу заблокированы, наши издатели будут обращать внимание на восточных писателей.

Ярмарка продлится до 5 декабря. По предварительным прогнозам, ее посетят около 45 тысяч человек.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Светлана Рахманова, член Российского книжного союза:

— Современное поколение авторов бережно относится к детям. Писатели понимают, что советская литература уже не так популярна у ребят. Фраза: «Совсем уходи из дому, ты мне не сын!», адресованная ребенку, который, по сюжету рассказа «Огурцы» Николая Носова, украл овощи, теперь кажется грубой. Новые авторы стараются избегать ненависти и агрессии в своих произведениях. Кроме того, сейчас героев реже делят на положительных и отрицательных.

Екатерина Панченко, главный редактор художественного подразделения Российской издательской компании:

— Мы отмечаем интерес читателей к азиатской литературе. Я бы даже сказала, что это общемировая тенденция. Поскольку азиатский взгляд на мир очень отличается от европейского, он не может не привлечь внимание. Поэтому каждый месяц мы выпускаем произведения иностранных авторов в переводе с японского, корейского и китайского языков. Помимо этого, мы, разумеется, поддерживаем талантливых российских авторов.