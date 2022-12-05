Редакция передала музею истории воевавших коллег

Слева направо: директор по маркетингу АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Мария Герман, руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков, заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Юлия Тарапата и заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Владимир Манжула передали музею истории сотрудников нашей редакции. На историческом фото на заднем плане — главный редактор «ВМ» Михаил Позднов, руководивший газетой с 1937 по 1942 год / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск под Москвой «Вечерняя Москва» передала проекту «Лица Победы» архивные документы.

Проект «Лица Победы» — это всенародный исторический депозитарий, хранящий уже около миллиона семейных историй потомков советских воинов и тружеников тыла, ковавших Победу в Великой Отечественной войне. В Музее Победы экспозиция проекта представлена в отдельном зале.

— Особенность зала в том, что каждая семья, которая передала нам на вечное хранение материалы, может прийти сюда вместе с детьми, внуками, правнуками победителей и увидеть их на интерактивных стендах, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Введя в электронной книге имя и фамилию своего родственника, вы увидите перед собой его большую фотографию и услышите историю человека, который воевал в Красной армии или с партизанами, лечил раненых или работал на заводе.

В 2019 году по указу президента «Лица Победы» стали одним из проектов, посвященных 85-летней годовщине разгрома фашистов, и обрели новую интерактивную форму. Рассказать историю своей семьи можно на портале проекта. Организаторы отмечают, что каждая история проходит тщательную модерацию, несмотря на то что со всей страны их поступает очень много. «Вечерняя Москва» тоже присоединилась к проекту. Накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск под Москвой — 5 декабря 1941 года — редакция передала проекту «Лица Победы» семейные истории сотрудников издания.

Директор по маркетингу АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Мария Герман отмечает, что многие сегодня совсем не знают историю своей семьи дальше трех поколений. Но история народа складывается именно из историй наших бабушек и дедов.

— В качестве поддержки проекта «Лица Победы» в преддверии юбилейного года «Вечерней Москвы» — в 2023 году нам 100 лет — мы решили собрать истории сотрудников и их родственников, чтобы передать их Музею Победы и внести свой вклад в создание исторической базы. К сожалению, в ряде случаев информация безвозвратно утеряна. Так, во время Великой Отечественной войны газетой руководили два главных редактора, о них сохранилось очень мало информации, — говорит Мария Герман. — Также нам известно о трех сотрудниках газеты, которые ушли на фронт и не вернулись, но развернутые данные есть лишь об одном из них.

Также редакция собрала истории боевого и трудового подвига родственников наших сотрудников.

Проект «Лица Победы» международный. Те, кто живет за границей, точно так же может поделиться историей на сайте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Широков, руководитель исторического проекта «Лица Победы»:

— Почти миллион историй внесли через портал «Лица Победы», через центры госуслуг и прислали по почте. Каждую неделю к нам поступает пятьшесть тысяч историй со всей страны, по 20–30 человек приходят к нам в музей — это и молодые, и пожилые люди.

Для них это возможность сохранить память о семье. Теперь и имена сотрудников и их родственников «Вечерней Москвы» приняты на вечное хранение в Музей Победы.