Главной елкой страны стала 95-летняя красавица

Рубка главной новогодней ели России / Фото: Артем Житенев, «Вечерняя Москва»

В Подмосковье выбрали главную елку страны. И пока лесную красавицу готовят к транспортировке, Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие.

Дед Мороз заверяет, что посетит всех. Добирается до детей на самолетах, вертолетах, поездах.

— Ко всем одновременно приехать не смогу, но посещу каждого, — рассказал перед поездкой Дед Мороз на встрече с юными москвичами. — Ведь наша страна большая, 11 часовых поясов, Новый год отмечают 11 раз. Но если ребенок загадает желание, оно обязательно сбудется. Главное, чтобы оно было добрым.

Также Дед Мороз ответил на вопросы детей, которые пришли к нему на встречу.

— Я тоже был ребенком, ходил в школу, но у меня был любимый предмет — лесоведение, — отметил Дед Мороз.

На встречу принесли и черного кролика — символ наступающего 2023 года. Дети подержали его в руках и загадали желания. Тем временем в Волоколамском городском округе уже выбрали главную елку страны, которую поставят на Соборной площади Кремля 14 декабря.

Высота главной красавицы страны составляет 27 метров, размах веток — 10 метров, возраст дерева — 95 лет. Ее выбрали из 62 предложенных кандидатур. Требования при отборе были строгими: высота не менее 25 метров, возраст не старше 120 лет. Еще один ключевой фактор — возможность удобного подъезда, чтобы не пострадали соседние деревья. Спилят ель 12 декабря.

— Сейчас елки, которые ставятся в нашей столице, важны и нужны — это символ того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей, независимо от того, где они видят эту елку, — рассказал руководитель комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков.