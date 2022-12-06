Столичный центр занятости «Моя работа» помогает горожанам трудоустроиться на ведущие промышленные предприятия

Фото: Центр занятости населения города Москвы

Рост спроса работодателей на «синих воротничков» — один из главных трендов уходящего 2022 года. По оценкам экспертов рынка, востребованность таких специалистов сохранится и в будущем в связи с импортозамещением и локализацией производств.

Ответом на тенденцию стал проект центра занятости населения по подбору инженерно-технических специалистов, запущенный совместно с ведущими промышленными предприятиями Москвы. Для более оперативного трудоустройства горожан на топовые позиции в отрасли «Моя работа» проводит тематические карьерные мероприятия. Одно из них — День инженера, где 6 и 8 декабря представители рабочих специальностей смогут пройти собеседования на самые востребованные позиции. Подготовиться к встрече с работодателями можно уже сегодня вместе со специалистами центра «Моя работа».

— Задача центра занятости — соединить интересы работодателей и соискателей, желающих трудоустроиться в перспективную динамично развивающуюся отрасль. Сделать подбор персонала максимально таргетированным и оперативным позволяют открытые отборы. Пройти собеседования в таком формате представители востребованных инженерно-технических специальностей могут 6 и 8 декабря на карьерном мероприятии «День инженера». Предприятия представят вакансии для инженеров-конструкторов, технологов, схемотехников, разработчиков аналоговых и аналого-цифровых микросхем и библиотек проектирования. Есть предложения для опытных представителей рабочих профессий, начинающих специалистов, а также соискателей с инвалидностью. Зарплата будущих сотрудников достигает 150 тысяч рублей. Также на новом рабочем месте соискателей ждут: ежемесячные и годовые премии, ДМС, профобучение за счет предприятия, компенсация питания и абонемент на занятия фитнесом, — отметил первый заместитель директора центра «Моя работа» Роман Никитин.

Карьерное мероприятие День инженера пройдет 6 декабря с 14:00 до 16:00 и 8 декабря с 10:00 до 12:00 во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38 с. 1. Записаться на открытые отборы можно на сайте или вместе со специалистом центра на личной консультации. Составить резюме и подготовиться к собеседованию с рекрутером помогут карьерные консультанты Центра занятости населения.

Опытом посещения одного из открытых отборов на промышленные предприятия города поделился Денис Лукин. О карьерном мероприятии он узнал из радиоэфира.

— Меня заинтересовал открытый отбор, сразу подал заявку через сайт центра «Моя работа». Мне удалось пообщаться с представителями сразу трех предприятий. Все они пригласили меня на собеседование с потенциальными руководителями. Претендую на позиции «Наладчик станков и манипуляторов», «Начальник ОТК» и «Инженер по оборудованию». За помощью в подготовке к повторным собеседованиям планирую обратиться к карьерным консультантам центра «Моя работа», — рассказал Денис Лукин.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, находится по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.