Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители Москвы и Подмосковья могут сэкономить на поездках до Нового года

Михаил Петров
Город
Жители Москвы и Подмосковья могут сэкономить на поездках до Нового года
С помощью национальной карты в смартфоне удобно оплачивать проезд в столичном транспорте / Фото: Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Общественный транспорт становится все более популярным у жителей Москвы и Подмосковья накануне Нового года. А в декабре многие горожане и вовсе отказались от личного авто и пересели на общественный транспорт. И не прогадали. Сейчас проехать на нем до работы или места встречи стало дешевле, хотя действующие тарифы никто не отменял. Как это случилось, рассказывает «Вечерняя Москва».

Дело в том, что в общественном транспорте Москвы и Московской области вот уже четвертый месяц действует акция платежной системы «Мир», позволяющая сэкономить деньги. Это и повлияло на размер оплаты поездки в автобусах, электробусах, трамваях, метро, МЦК и МЦД. Так, до 31 декабря этого года в Москве при оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон, за каждую поездку возвращают десять рублей в виде кешбэка. В Подмосковье при таком же способе оплаты проезда на общественном транспорте автоматически срабатывает скидка в десять рублей. Национальная платежная карта уже завоевала симпатии многих москвичей и жителей Подмосковья. Ею очень удобно и просто пользоваться при оплате проезда на всех видах общественного транспорта, при совершении переводов, снятии наличных, покупках в магазинах.

Для того чтобы воспользоваться акцией и сэкономить на поездках по городу и области, карту нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию, бесконтактную оплату.

— Акция в общественном транспорте с толичного региона не единственная. Для пассажиров метро до конца года действует предложение с кешбэком 10 рублей при оплате поездок национальной картой через новый технологичный сервис Face Pay. Кроме того, до Нового года можно приобрести «Тройку» с годовым абонементом, за покупку этого проездного вернется кешбэк 10% — до 2,5 тысячи рублей, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Кроме того, по словам Марии Точиловой, до Нового года можно приобрести карту «Тройку» с годовым абонементом, за покупку которой ее пользователям вернется кешбэк 10 процентов, а это ни много ни мало почти 2,5 тысячи рублей. Узнать, как подключить карту к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте платежной системы или обратившись в свой банк.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать нашу билетную систему, чтобы предлагать пассажирам столичного региона самые выгодные условия оплаты проезда. 1 сентября совместно с нашим партнером — российской платежной системой — мы запустили акцию, по которой получить кешбэк 10 рублей по национальной карте можно не только на транспорте Москвы, но в Подмосковье. Это предложение действует до конца текущего года. Еще больше пассажиров смогут выбирать самый удобный и доступный вариант поездок, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Транспортные предложения российской платежной системы действуют уже более чем в 20 регионах страны.

Транспорт Карта «Тройка» Метро Платежные системы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте