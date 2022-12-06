Жители Москвы и Подмосковья могут сэкономить на поездках до Нового года

С помощью национальной карты в смартфоне удобно оплачивать проезд в столичном транспорте / Фото: Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Общественный транспорт становится все более популярным у жителей Москвы и Подмосковья накануне Нового года. А в декабре многие горожане и вовсе отказались от личного авто и пересели на общественный транспорт. И не прогадали. Сейчас проехать на нем до работы или места встречи стало дешевле, хотя действующие тарифы никто не отменял. Как это случилось, рассказывает «Вечерняя Москва».

Дело в том, что в общественном транспорте Москвы и Московской области вот уже четвертый месяц действует акция платежной системы «Мир», позволяющая сэкономить деньги. Это и повлияло на размер оплаты поездки в автобусах, электробусах, трамваях, метро, МЦК и МЦД. Так, до 31 декабря этого года в Москве при оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон, за каждую поездку возвращают десять рублей в виде кешбэка. В Подмосковье при таком же способе оплаты проезда на общественном транспорте автоматически срабатывает скидка в десять рублей. Национальная платежная карта уже завоевала симпатии многих москвичей и жителей Подмосковья. Ею очень удобно и просто пользоваться при оплате проезда на всех видах общественного транспорта, при совершении переводов, снятии наличных, покупках в магазинах.

Для того чтобы воспользоваться акцией и сэкономить на поездках по городу и области, карту нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию, бесконтактную оплату.

— Акция в общественном транспорте с толичного региона не единственная. Для пассажиров метро до конца года действует предложение с кешбэком 10 рублей при оплате поездок национальной картой через новый технологичный сервис Face Pay. Кроме того, до Нового года можно приобрести «Тройку» с годовым абонементом, за покупку этого проездного вернется кешбэк 10% — до 2,5 тысячи рублей, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Кроме того, по словам Марии Точиловой, до Нового года можно приобрести карту «Тройку» с годовым абонементом, за покупку которой ее пользователям вернется кешбэк 10 процентов, а это ни много ни мало почти 2,5 тысячи рублей. Узнать, как подключить карту к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте платежной системы или обратившись в свой банк.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать нашу билетную систему, чтобы предлагать пассажирам столичного региона самые выгодные условия оплаты проезда. 1 сентября совместно с нашим партнером — российской платежной системой — мы запустили акцию, по которой получить кешбэк 10 рублей по национальной карте можно не только на транспорте Москвы, но в Подмосковье. Это предложение действует до конца текущего года. Еще больше пассажиров смогут выбирать самый удобный и доступный вариант поездок, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Транспортные предложения российской платежной системы действуют уже более чем в 20 регионах страны.