Новые поезда Большого кольца: на БКЛ будет курсировать почти сотня поездов «Москва-2020»

Поезд «Москва-2020» на станции «Давыдково» южного участка Большой кольцевой линии московского метрополитена / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Семь современных поездов «Москва-2020» доставлены с завода для Московского метрополитена, заявили в понедельник, 5 декабря, в столичном Департаменте транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры.

Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки. Полностью запустить ее намерены в следующем году. Пока для пассажиров открыты 22 станции. Еще семь строятся с «нуля», а две, работавшие до недавнего времени в составе Каховской линии, — реконструируются. Все работы вышли на финишную прямую. Специалисты тестируют инженерные системы и занимаются их наладкой. Параллельно идет закупка современных составов.

— Чтобы сделать поездки в столичном транспорте удобными для пассажиров, Сергей Собянин поручил обеспечить самую большую в мире кольцевую линию метро самыми комфортными, тихими и современными поездами, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Мы уже полностью обновили составы на действующих участках Большого кольца, а теперь закупаем поезда «Москва-2020» для новых. Заммэра сообщил, что всего на Большой кольцевой линии будет курсировать почти сотня поездов «Москва-2020». В столичном Дептрансе уверены: такое количество составов позволит снизить время ожидания на станциях в два раза.

— В салоне таких поездов на 15 процентов тише. Составы отличают увеличенные ЖК-дисплеи и экраны под потолком, чтобы определить станцию можно было с любого места, — рассказали о преимуществах новых вагонов в городском ведомстве.

Среди других плюсов «Москвы-2020» специалисты называют наружные маршрутные табло, слоты для зарядки устройств и кондиционеры, обеззараживающие воздух, а также широкие дверные проемы. Последнее, кстати, весьма актуально для московского метро с его большой загруженностью и минимальными интервалами движения в часы пик. Благодаря постоянному обновлению подвижного состава московская подземка в числе мировых лидеров по комфорту поездок.

— У Москвы будет самый молодой парк вагонов метро в сравнении с метрополитенами Европы и Америки, — добавили в мэрии города.

Обслуживать новые поезда будут в современных электродепо. Одно из них — «Замоскворецкое» — уже работает на прием составов. Еще два — «Аминьевское» и «Нижегородское» — заработают в следующем году.

ЦИФРА

368 слотов для подзарядки гаджетов насчитывается в восьмивагонном составе «Москва-2020».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В новом сезоне проекта «Музыка в метро» решили разделить площадки по уровню громкости. Музыканты выбирают станции, которые подходят под их жанр и манеру исполнения. Низкий уровень громкости для солистов, средний — для небольших коллективов, высокий — для групп.

КСТАТИ

В новых вагонах «Москва-2020» установлены защитные экраны, которые отделяют сидящих пассажиров от тех, кто едет стоя. Экраны изготовлены из стекла. Также стало больше поручней.