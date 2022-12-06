Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новые поезда Большого кольца: на БКЛ будет курсировать почти сотня поездов «Москва-2020»

Василиса Чернявская 
Город
Новые поезда Большого кольца: на БКЛ будет курсировать почти сотня поездов «Москва-2020»
Поезд «Москва-2020» на станции «Давыдково» южного участка Большой кольцевой линии московского метрополитена / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Семь современных поездов «Москва-2020» доставлены с завода для Московского метрополитена, заявили в понедельник, 5 декабря, в столичном Департаменте транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры.

Новые составы поедут по Большой кольцевой линии подземки. Полностью запустить ее намерены в следующем году. Пока для пассажиров открыты 22 станции. Еще семь строятся с «нуля», а две, работавшие до недавнего времени в составе Каховской линии, — реконструируются. Все работы вышли на финишную прямую. Специалисты тестируют инженерные системы и занимаются их наладкой. Параллельно идет закупка современных составов.

— Чтобы сделать поездки в столичном транспорте удобными для пассажиров, Сергей Собянин поручил обеспечить самую большую в мире кольцевую линию метро самыми комфортными, тихими и современными поездами, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Мы уже полностью обновили составы на действующих участках Большого кольца, а теперь закупаем поезда «Москва-2020» для новых. Заммэра сообщил, что всего на Большой кольцевой линии будет курсировать почти сотня поездов «Москва-2020». В столичном Дептрансе уверены: такое количество составов позволит снизить время ожидания на станциях в два раза.

— В салоне таких поездов на 15 процентов тише. Составы отличают увеличенные ЖК-дисплеи и экраны под потолком, чтобы определить станцию можно было с любого места, — рассказали о преимуществах новых вагонов в городском ведомстве.

Среди других плюсов «Москвы-2020» специалисты называют наружные маршрутные табло, слоты для зарядки устройств и кондиционеры, обеззараживающие воздух, а также широкие дверные проемы. Последнее, кстати, весьма актуально для московского метро с его большой загруженностью и минимальными интервалами движения в часы пик. Благодаря постоянному обновлению подвижного состава московская подземка в числе мировых лидеров по комфорту поездок.

— У Москвы будет самый молодой парк вагонов метро в сравнении с метрополитенами Европы и Америки, — добавили в мэрии города.

Обслуживать новые поезда будут в современных электродепо. Одно из них — «Замоскворецкое» — уже работает на прием составов. Еще два — «Аминьевское» и «Нижегородское» — заработают в следующем году.

ЦИФРА

368 слотов для подзарядки гаджетов насчитывается в восьмивагонном составе «Москва-2020».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В новом сезоне проекта «Музыка в метро» решили разделить площадки по уровню громкости. Музыканты выбирают станции, которые подходят под их жанр и манеру исполнения. Низкий уровень громкости для солистов, средний — для небольших коллективов, высокий — для групп.

КСТАТИ

В новых вагонах «Москва-2020» установлены защитные экраны, которые отделяют сидящих пассажиров от тех, кто едет стоя. Экраны изготовлены из стекла. Также стало больше поручней.

Транспорт Метро Инфраструктура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте