Звезды бесплатно учат москвичей зимним видам спорта

Фигурист Алексей Ягудин обучает детей фигурному катанию в Парке Горького / Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

6 декабря в столице открылась запись на мастер-классы по фигурному катанию в рамках проекта «Московские сезоны». «Вечерняя Москва» узнала, каким еще зимним видам спорта можно научиться в городе бесплатно.

По словам общественного деятеля Александра Крапивина, в городе прилагают все усилия для того, чтобы сделать спорт доступным каждому.

— Сегодня в Москве работает порядка 40 различных площадок, где горожане могут записаться на мастер-классы. Это не только площадки проекта «Московские сезоны», но и крупные катки, базы культурно-спортивных центров, стадионы, — отметил он.

Фигурное катание

Научиться кататься на коньках, как настоящий профессионал, сегодня можно практически на каждом катке на базе городских ярмарок — достаточно записаться на мастер-класс на сайте «Московских сезонов» (moscowseasons.com). Всего за 50 рублей и залог в 2 тысячи можно взять в прокат коньки и шлем с наколенниками.

Адреса: пл. Революции; ул. Теплый Стан, 1б; Коптевский бул., вл. 18а; ул. Городецкая, вл. 1.

А на катке ВДНХ проходят бесплатные тренировки вместе со звездными фигуристами — Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным. Каждый участник может бесплатно воспользоваться инвентарем и не приобретать билет на каток. Запись на мастер-классы доступна на сайте «Тот самый каток на ВДНХ».

Сейчас можно записаться на 11 декабря.

Адрес: пр-т Мира, 119.

Снежная битва

Студенческий спортклуб профсоюза студентов МГТУ имени Баумана «Бауманские панды» регулярно проводит мастер-классы по игре в юкигассен. Это командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии. С языка самураев она переводится как «снежная битва». Бесплатные мастерклассы проводят по субботам с 14:00. Узнать подробности и уточнить время тренировки можно по телефону 8(999)817-14-30.

Адрес: ул. Новая Дорога, 11, стр. 1

По лыжне с ветерком!

На стадионе «Свиблово» можно не только прокатиться по свежей лыжне, но и получить консультацию спортсменов, а также совершенно бесплатно арендовать лыжи.

Адрес: Тенистый пр-д, 1.

Школа керлинга

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» под руководством опытных инструкторов будут проходить бесплатные мастер-классы по керлингу, турниры для всех возрастных категорий. Записаться можно на сайте «Московские сезоны».

Адрес: ул. Школьная, вл. 39–45.

Уроки хоккея от чемпиона мира

На катке «ГУМ» до конца зимы состоится серия мастер-классов по хоккею от чемпиона мира Алексея Яшина. В рамках занятия спортсмен научит базовым приемам владения шайбой. А в конце мастер-класса для закрепления результата пройдет дружеский матч. Записаться можно на сайте катка. Ближайшие тренировки — 11 и 18 декабря.

Адрес: Красная пл.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Злата Чепурная, куратор Федерального направления «Здоровый образ жизни — ЗОЖ»:

— Появление большого количества мастер-классов, открытие спортплощадок помогает приобщить жителей города к здоровому образу жизни. Нередко у многих просто нет средств, времени для физической активности. Сегодня в каждом районе обязательно есть спортивный клуб, где можно найти что-то для себя. С началом зимы особой популярностью пользуются хоккей и фигурное катание.