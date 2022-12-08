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Темпы строительства недвижимости остаются по-прежнему высокими

Алексей Хорошилов
Город
Темпы строительства недвижимости остаются по-прежнему высокими
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В следующем году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 4,8 миллиона квадратных метров жилья. 7 декабря об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

За 11 месяцев 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 11,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6 миллионов — это жилье.

— Стройкомплекс взял на себя обязательства сохранить плановые показатели ввода на уровне 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,8 миллиона квадратных метров жилья, — отметил Сергей Левкин.

В столице продолжается работа по цифровизации строительной отрасли. Одним из ключевых проектов этого направления является создание цифровой площадки, которая бы объединяла всех участников процесса строительства.

Она будет фиксировать всю взаимосвязь между строительными компаниями и органами власти. В 2023 году планируется перевести на электронный учет взаимодействие строителей с Госстройнадзором и Росреестром.

Строительство Жилье Сергей Левкин Москва
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