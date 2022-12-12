Отважные защитники Родины встретились с подрастающим поколением и вдохновили ребят на подвиги

Штурман Дмитрий Коптилов (слева) и Герой России, старший летчик авиационного звена Петр Каштанов в День Героев Отечества рассказали подрастающему поколению об участии в спецоперации / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

На Всероссийском патриотическом форуме, который объединил взрослых и детей, состоялась церемония вручения национальной премии Росмолодежи «Патриот-2022».

Для просветительского марафона «День Героев Отечества», который предшествовал официальной части праздника, подготовили богатую культурно-развлекательную программу. Начиная с полудня пятницы, 9 декабря, пространство выставочного зала «Манеж» привлекало посетителей активностями на любой манер: от возможности записать видеооткрытку участникам спецоперации до интерактивного путешествия по главным этапам Сталинградской битвы. И пока посетители осваивались на площадке марафона, бойкие участники движения «Юнармия» уже вовсю писали бойцам письма на фронт.

— Я рада, что могу внести свой вклад в такое важное для страны событие, — говорит восьмиклассница Эльвира Шелия. — После окончания школы я планирую пройти службу по контракту.

Сложив послание в конверт, Эльвира замечает прибывших на форум военнослужащих в парадной форме и спешит пообщаться с ними.

Среди почетных гостей — Герой России, старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи Су-34 Петр Каштанов и штурман Дмитрий Коптилов. Во время выполнения боевого задания мужчины были вынуждены катапультироваться — их самолет подбила вражеская ракета. Тяжелораненый Коптилов просил боевого товарища оставить его и спастись самому, однако Каштанов, несмотря на то, что противник был уже рядом, штурмана не бросил.

— Укрывшись, мы без раздумий приняли решение, что в плен не сдадимся, — вспоминает Каштанов. — Достали каждый по гранате, на случай, если враг нас заметит.

Экипажу повезло — националисты прошли в считаных метрах от них. А впереди пилота и штурмана ждал долгий, 13-часовой путь по линии соприкосновения в расположение российских военнослужащих. За подвиг старший летчик получил Звезду Героя.

— На моем месте так поступил бы каждый, — говорит Петр Каштанов. — Не считаю себя героем. Но вверенную Звезду буду носить с гордостью и почетом.

Ближе к вечеру зрительский зал наполнился сотнями неравнодушных москвичей. Яркая концертная программа предваряла чествование лауреатов — артисты считали за честь возможность выступить в такой важный для страны праздник. Зал стих только во время минуты молчания в память о погибших.

Мероприятие, объединившее крупнейшие города страны, прошло параллельно на нескольких площадках, где своими историями поделились люди, которые по роду профессиональной деятельности и зову души совершают подвиги в повседневной жизни и служат примером для детей. Ведь патриотическое воспитание играет важнейшую роль и в сфере столичного образования.

Например, в более чем 250 школах города открыты кадетские классы. В общей сложности московское кадетство насчитывает 27 тысяч школьников, из числа которых ежегодно определяют лучших. Более 70 процентов выпускников кадетских классов ежегодно поступают в ведущие вузы страны.

Подрастающее поколение также может вступить в ряды Российского движения школьников и «Юнармии». Они, помимо общих школьных дисциплин, углубленно изучают историю страны, проходят начальную военную подготовку, занимаются спортом и даже прыгают с парашютом. А важнейшим нововведением в этом учебном году стал еженедельный ритуал поднятия государственного флага под гимн России. Образовательная программа дополнилась и «Разговорами о важном» с авторитетными наставниками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Древаль, генеральный директор российского общества «Знание»:

— Памятная дата Дня Героев Отечества имеет давнюю историю с дореволюционных времен — тогда ее знали как День георгиевских кавалеров. 15 лет назад в России решили возродить праздник, который с каждым годом набирает обороты. Верность долгу перед Родиной, порядочность и самоотверженность передаются в российском обществе из поколения в поколение. Наша задача — сохранить эту преемственность в умах и сердцах молодежи, которая может воочию увидеть, пообщаться и перенять опыт сильных и мужественных людей.

КСТАТИ

Всероссийский патриотический форум объединил десять студий в крупнейших российских городах. Мероприятие стало продолжением крупного просветительского марафона «Знание о героях», который представители российского общества «Знание» запустили в преддверии Дня народного единства, чтобы рассказать о героях-современниках. В ходе форума организаторы также подвели итоги первого Всероссийского военно-патриотического диктанта.