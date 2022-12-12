Блудный лось Миша проголодался и решил вернуться к людям

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево Карта всех событий

Наступила зима, и голодные лоси все чаще выходят к людям. 11 декабря сотрудник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» Иван Юткин рассказал «Вечерней Москве», что делать, если вам повстречались дикие животные.

Станция Московского центрального кольца «Белокаменная» находится в окружении природных территорий Национального парка «Лосиный Остров». Поэтому там нередко можно встретить разных представителей фауны. Например, лис и лосей. Недавно у «Белокаменной» завершилось благоустройство. Здесь появились скамейки для отдыха, комфортная дорожно-тропиночная сеть. Эти изменения сделали зону более привлекательной для жителей. А растущее число посетителей, в свою очередь, увеличило шансы (и риски) повстречать здесь диких животных. Совсем недавно рядом с «Белокаменной» заметили двух лосей.

— Сохатые нередко выходят за пределы леса в поисках еды. При встрече с ними важно вести себя аккуратно — не подходить близко, не убегать. Особенно осторожными нужно быть с детенышами млекопитающих — любое резкое движение лоси могут принять за угрозу безопасности малыша, — рассказал Иван Юткин.

Несколько дней назад на «Лосиную биостанцию» заглянул знаменитый лось Миша. В течение года животное проходило на биостанции реабилитацию. Забрали его, кстати, из-за того, что он совершенно не боялся людей и слишком активно изучал район Новогиреево — гулял у школы, выходил на дорогу, подвергая опасности и себя, и автомобилистов, подходил к метро и объедал яблони, вызывая недовольство у местных жителей. В общем, вел себя Михаил довольно нагло. Сейчас за передвижениями лося внимательно следят с помощью специальных датчиков.

— Миша зашел на подкормочную площадку на Оленьей тропе, осмотрел наш вольерный комплекс и ушел вглубь Мытищинского лесопарка. Таким образом животное исследует природные территории, — добавил специалист.

На «Лосиной биостанции» можно встретить большое количество разных видов животных. Это кабаны, маралы, лани, олени и даже ондатры. Там регулярно проходят эколого-просветительские экскурсии и мастер-классы.

СПРАВКА

Национальный парк «Лосиный Остров» — это особо охраняемая природная территория в Москве и Подмосковье. Здесь можно найти 800 видов растений, 43 вида млекопитающих. Большую часть парка занимает лес, а также водоемы. Сейчас в национальном парке можно посетить «Дендрарий», «Лосиную биостанцию», экоцентры, в которых проводят экскурсии и познавательные лекции о флоре и фауне.