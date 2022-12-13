Застройщики стали готовить проекты ответственнее

Ирина Климова получила квартиру в новом доме на улице Мельникова по программе реновации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Уходящий год, несмотря на все его сложности, не помешал столичному стройкомплексу реализовать намеченные планы. Подвести итоги работы в сфере экспертизы проектов городской строительной отрасли «Вечерняя Москва» попросила председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

В ведомстве проходят согласование все бюджетные проекты города, а также значительная часть инвестиционных. К ним относится как новое строительство, так и капитальный ремонт, и реконструкция существующих объектов.

— На нас всегда большая ответственность, ведь от работы комитета напрямую зависит оценка качества, надежности и безопасности столичных строительных проектов, а также их объективная стоимость, — отмечает руководитель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Анна Яковлева. — Тем не менее коллектив Москомэкспертизы и наших подведомственных организаций — Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ» — в очередной раз успешно справился со всеми профессиональными вызовами. Специалисты выдали более 7800 заключений, подавляющее число из которых — положительные.

Кстати, по оценке главы ведомства, в 2022 году отмечено снижение количества выданных отрицательных заключений — порядка 7 процентов от общего числа, что свидетельствует о более ответственном подходе заказчиков к подготовке проектной документации и своевременном устранении замечаний, возникающих во время экспертизы.

— В уходящем году мы традиционно рассматривали большой объем проектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов, — продолжает Яковлева. — В рамках этих проектов проводятся комплексное обновление зданий, масштабные внутренние и внешние ремонтные работы. Продолжилась работа и по согласованию проектов по программе реновации — это как непосредственно новые жилые дома, так и сопутствующая инфраструктура, в том числе инженерная. Также большой объем работы был связан с рассмотрением соцобъектов: медицинских, образовательных учреждений. Отдельно можно выделить согласование проектов транспортной инфраструктуры.

Так, среди рассмотренных объектов — улично-дорожные сети в отдельных жилых кварталах города и довольно крупные проекты.

Вместе с тем ГАУ «НИАЦ» в 2022 году продолжило работу в области сметного нормирования и формирования ценовой политики в строительстве Москвы.

— Сотрудники организации проводят ежемесячный мониторинг изменения текущих отпускных цен на строительные материалы и работы,— пояснила председатель Москомэкспертизы. — Эти расчеты указываются в сметной документации проектов, которые возводятся за счет бюджета города. И даже в текущей обстановке по итогам года мы отмечаем минимальный рост цен, а по многим позициям, например, стальным трубам и кабельно-проводниковой продукции, — существенное снижение стоимости.

СПРАВКА

Среди объектов, прошедших госэкспертизу, строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда. В рамках первого этапа планируется возведение мостового сооружения с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от Новофилевского проезда до 1-го Силикатного проезда.

Кроме того, среди одобренных проектов — второй этап реконструкции Карамышевской набережной в районе ХорошевоМневники, чтобы сделать удобнее связь со Звенигородским шоссе. В рамках экспертизы проекта улучшены эксплуатационные показатели улиц и сохранены существующие транспортные и пешеходные коммуникации.