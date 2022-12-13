Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Застройщики стали готовить проекты ответственнее

Ирина Петрова
Город
Застройщики стали готовить проекты ответственнее
Ирина Климова получила квартиру в новом доме на улице Мельникова по программе реновации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Уходящий год, несмотря на все его сложности, не помешал столичному стройкомплексу реализовать намеченные планы. Подвести итоги работы в сфере экспертизы проектов городской строительной отрасли «Вечерняя Москва» попросила председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

В ведомстве проходят согласование все бюджетные проекты города, а также значительная часть инвестиционных. К ним относится как новое строительство, так и капитальный ремонт, и реконструкция существующих объектов.

— На нас всегда большая ответственность, ведь от работы комитета напрямую зависит оценка качества, надежности и безопасности столичных строительных проектов, а также их объективная стоимость, — отмечает руководитель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Анна Яковлева. — Тем не менее коллектив Москомэкспертизы и наших подведомственных организаций — Мосгосэкспертизы и ГАУ «НИАЦ» — в очередной раз успешно справился со всеми профессиональными вызовами. Специалисты выдали более 7800 заключений, подавляющее число из которых — положительные.

Кстати, по оценке главы ведомства, в 2022 году отмечено снижение количества выданных отрицательных заключений — порядка 7 процентов от общего числа, что свидетельствует о более ответственном подходе заказчиков к подготовке проектной документации и своевременном устранении замечаний, возникающих во время экспертизы.

— В уходящем году мы традиционно рассматривали большой объем проектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов, — продолжает Яковлева. — В рамках этих проектов проводятся комплексное обновление зданий, масштабные внутренние и внешние ремонтные работы. Продолжилась работа и по согласованию проектов по программе реновации — это как непосредственно новые жилые дома, так и сопутствующая инфраструктура, в том числе инженерная. Также большой объем работы был связан с рассмотрением соцобъектов: медицинских, образовательных учреждений. Отдельно можно выделить согласование проектов транспортной инфраструктуры.

Так, среди рассмотренных объектов — улично-дорожные сети в отдельных жилых кварталах города и довольно крупные проекты.

Вместе с тем ГАУ «НИАЦ» в 2022 году продолжило работу в области сметного нормирования и формирования ценовой политики в строительстве Москвы.

— Сотрудники организации проводят ежемесячный мониторинг изменения текущих отпускных цен на строительные материалы и работы,— пояснила председатель Москомэкспертизы. — Эти расчеты указываются в сметной документации проектов, которые возводятся за счет бюджета города. И даже в текущей обстановке по итогам года мы отмечаем минимальный рост цен, а по многим позициям, например, стальным трубам и кабельно-проводниковой продукции, — существенное снижение стоимости.

СПРАВКА

Среди объектов, прошедших госэкспертизу, строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда. В рамках первого этапа планируется возведение мостового сооружения с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от Новофилевского проезда до 1-го Силикатного проезда.

Кроме того, среди одобренных проектов — второй этап реконструкции Карамышевской набережной в районе ХорошевоМневники, чтобы сделать удобнее связь со Звенигородским шоссе. В рамках экспертизы проекта улучшены эксплуатационные показатели улиц и сохранены существующие транспортные и пешеходные коммуникации.

Строительство инженеры Реновация Инфраструктура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте