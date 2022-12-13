Станция конечная, научная: геометрические формы «Физтеха» подчеркнут светильники

Дизайн-проект будущей станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии / Фото: Telegram / mos_sobyanin

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

12 декабря в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какой станет строящаяся станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Станция «Физтех» станет конечной на салатовой ветке. Благодаря ее продлению метро будет доступнее для сотен тысяч горожан. Да и формирующийся на севере столицы современный жилой микрорайон и научный кластер получат хороший бонус в виде подземки. Дизайн «Физтеха» решили посвятить науке и достижениям ученых.

— Рядом со станцией находится Московский физикотехнический институт, преподаватели и студенты которого будут ею пользоваться. Раньше добраться до вуза можно было только на автобусах и электричках, — подчеркнул Сергей Собянин. — Прямоугольный вестибюль будет с трех сторон окружен колоннами необычной формы — они выполнены в виде больших конусов, расширяющихся вверх и подсвечиваемых изнутри.

По задумке проектировщиков колонны в виде конусов отразят свет. Весь станционный комплекс заполнится им. В основе этой идеи как раз один из физических законов.

— Внимание также привлекают и широкие лавочки округлой формы: в торцах встроены светильники, а сами скамьи служат основанием для размещения информационных конструкций, — говорит главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Конусообразные колонны украсят и наземный вестибюль станции. В нем расположатся кассовый зал и эскалаторный спуск. Между колоннами установят витражи.

Геометрические сюжеты подчеркнут светильники. Их закрепят на колоннах. Так лучше будут видны их округлые формы. Да и весь комплекс в целом за счет такого решения станет, по задумке проектировщиков, выразительнее.

Еще одной важной составляющей дизайна станут светлые оттенки в отделке.

— Внутри стены павильона облицуют алюминиевыми панелями белого цвета, пол — гранитом светлого оттенка. Потолок оформят белыми рейками с накладными светильниками формы усеченных конусов, — сообщили в Стройкомплексе.

Так как «Физтех» станет конечной станцией на Люблинско-Дмитровской линии, за ней предусмотрены оборотные тупики. Построят здесь и здание для персонала. В нем обустроят четыре подземных и три наземных уровня. Фасады оттенят темно-серыми и белыми панелями.

Станцию откроют в следующем году.

— Благодаря новой станции жители Северного района и ближайших к нему территорий Московской области будут тратить на поездку в центр Москвы на 15 минут меньше. «Физтех» также значительно разгрузит Дмитровское шоссе, — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

ЦИФРА

3 станции на данный момент строят на Люблинско-Дмитровской линии: «Яхромская», «Лианозово», «Физтех».

КСТАТИ

«Физтех» — станция мелкого заложения. Она строится к северу от пересечения Дмитровского шоссе с бульваром Академика Ландау. Длина ее платформы составит 76,6 метра.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Решение о продлении салатовой ветки на север столицы было поддержано москвичами на портале «Активный гражданин». Строить участок начали в 2019 году.