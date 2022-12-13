Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные театры вновь собирают аншлаги

Александра Ерошенко
Город
Столичные театры вновь собирают аншлаги
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский (справа), депутат Государственный думы Степан Орлов на заседании Директорской ложи театров Москвы / Фото: Марина Заболоцкая / Пресс-служба директорской ложи театров Москвы

Состоялось предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы. Более 100 руководителей столичных театров подвели итоги года и наметили план будущей работы.

Основной темой, которая обсуждалась на заседании, стали новые требования времени, на которые театр должен откликаться как самый чуткий вид искусства. Несмотря на то что в обществе заметна тревожность, именно театр может помочь справиться с нарастающим напряжением. Основные задачи, которые стоят перед театрами, — помощь военным и подбор патриотического репертуара.

— Актеры «Ленкома» активно выступают в Госпитале имени Вишневского. Мы играли там спектакль «Под одной крышей», — рассказал глава Директорской ложи театров Москвы Марк Варшавер. — Кроме того, у нас есть меценаты, которые помогали нам собрать подарки для военнослужащих.

За последние 10–15 лет Москва стала одной из главных театральных столиц всего мира. В этом году даже те театры, залы в которых заполнялись на 40 процентов, собирают аншлаги, отметил депутат Государственной думы Степан Орлов. Причиной этому, по его словам, стал резкий скачок уровня театрального искусства в городе.

— Развитие культуры по-прежнему является одним из главных приоритетов в развитии Москвы, — подчеркнул Орлов. — Культура будет обеспечена необходимым финансированием. Остаются все планы: и творческие, и хозяйственные.

Активно развиваются кластеры креативных индустрий, и частные деньги тоже будут вливаться в культуру. В этом году впервые с 1917 года в столице открылся частный театр — в структуре Московского дворца молодежи. Участники заседания отметили, что в четырех новых регионах России будут организованы региональные отделения Союза театральных деятелей, и уже 20 артистов Донецкого молодежного театра приняты в СТД. В планах на текущий год — полностью включить режиссеров и артистов из этих регионов в гастрольный процесс.

— Театры сейчас испытывают острый недостаток современных пьес, поэтому СТД объявил конкурс на создание новых драматургических произведений под девизом «Новое время — новые герои», — рассказал заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— По итогам уходящего года можно отметить, что театры возвращаются к допандемийным показателям. Общий охват аудитории в театрах сейчас — 4,5 миллиона человек. Мы видим динамику в текущем театральном сезоне. Тут совпали и возвращение зрительского желания смотреть спектакли, и репертуарная готовность наших театров. В текущем году мы выпустили 196 премьер, и многие из них были удачными и громкими.

Госдума Театры Культура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Все мнения
О проекте