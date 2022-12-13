Столичные театры вновь собирают аншлаги

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский (справа), депутат Государственный думы Степан Орлов на заседании Директорской ложи театров Москвы / Фото: Марина Заболоцкая / Пресс-служба директорской ложи театров Москвы

Состоялось предновогоднее заседание Директорской ложи театров Москвы. Более 100 руководителей столичных театров подвели итоги года и наметили план будущей работы.

Основной темой, которая обсуждалась на заседании, стали новые требования времени, на которые театр должен откликаться как самый чуткий вид искусства. Несмотря на то что в обществе заметна тревожность, именно театр может помочь справиться с нарастающим напряжением. Основные задачи, которые стоят перед театрами, — помощь военным и подбор патриотического репертуара.

— Актеры «Ленкома» активно выступают в Госпитале имени Вишневского. Мы играли там спектакль «Под одной крышей», — рассказал глава Директорской ложи театров Москвы Марк Варшавер. — Кроме того, у нас есть меценаты, которые помогали нам собрать подарки для военнослужащих.

За последние 10–15 лет Москва стала одной из главных театральных столиц всего мира. В этом году даже те театры, залы в которых заполнялись на 40 процентов, собирают аншлаги, отметил депутат Государственной думы Степан Орлов. Причиной этому, по его словам, стал резкий скачок уровня театрального искусства в городе.

— Развитие культуры по-прежнему является одним из главных приоритетов в развитии Москвы, — подчеркнул Орлов. — Культура будет обеспечена необходимым финансированием. Остаются все планы: и творческие, и хозяйственные.

Активно развиваются кластеры креативных индустрий, и частные деньги тоже будут вливаться в культуру. В этом году впервые с 1917 года в столице открылся частный театр — в структуре Московского дворца молодежи. Участники заседания отметили, что в четырех новых регионах России будут организованы региональные отделения Союза театральных деятелей, и уже 20 артистов Донецкого молодежного театра приняты в СТД. В планах на текущий год — полностью включить режиссеров и артистов из этих регионов в гастрольный процесс.

— Театры сейчас испытывают острый недостаток современных пьес, поэтому СТД объявил конкурс на создание новых драматургических произведений под девизом «Новое время — новые герои», — рассказал заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы:

— По итогам уходящего года можно отметить, что театры возвращаются к допандемийным показателям. Общий охват аудитории в театрах сейчас — 4,5 миллиона человек. Мы видим динамику в текущем театральном сезоне. Тут совпали и возвращение зрительского желания смотреть спектакли, и репертуарная готовность наших театров. В текущем году мы выпустили 196 премьер, и многие из них были удачными и громкими.