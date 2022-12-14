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В Русском географическом обществе отметили День туризма

Александра Ерошенко
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В Русском географическом обществе отметили День туризма
Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталия Белякова в День экспедиций и туризма в московской штаб-квартире РГО рассказывает о планах развития регионального туризма в 2023 году / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В среду, 14 декабря, в Русском географическом обществе отметили День туризма. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединилась к празднованию и узнала, как москвичи совмещают науку и путешествия.

В московской штаб-квартире Русского географического общества расположились витрины с разными находками: палеолитические бусины, фрагменты старинной каменной кладки и даже детали самолетов, потерпевших крушение. Все это ученые-географы собрали в экспедициях за последние три года, во многих таких поездках участвовали и туристы.

— Вместе с учеными в экспедиции активно ездит и молодежь. При Русском географическом обществе есть несколько клубов, в которых участвуют школьники, студенты училищ и вузов, — рассказал директор Департамента по работе с молодежью Антон Юрманов. — Студенты географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова составляют костяк наших экспедиций, а еще мы активно сотрудничаем с Московским педагогическим государственным университетом.

По словам Антона Юрманова, участие в экспедициях молодежи очень важно — так происходит становление научного интереса. Кроме географов, биологов и зоологов, в добровольческом корпусе РГО есть и медиаспециалисты, которые помогают снимать фильмы и презентационные видеоролики в поездках. Именно их, подкрепляя свои слова визуальным рядом, показывают и сейчас участники заседания.

Демонстрируют кадры большой Курильской гряды, где в этом году впервые нашли кедровый стланик (кустарник, распространенный на Дальнем Востоке. — «ВМ»), и фильм о Финском заливе, где установили памятные стелы и мемориальные таблички там, где затонули корабли вместе с экипажами во время Великой Отечественной войны. Стать участником подобной экспедиции может любой, заверяют в РГО.

На конференции подвели итоги года по важным направлениям деятельности Русского географического общества и обсудили экспедиционные планы на 2023 год. В приоритете — развитие внутреннего туризма. В РГО подчеркнули, то в России большинство территорий, которые привлекательны для путешественников, заповедны и нуждаются в особой охране.

— В национальных парках и заповедных зонах есть отдельные рекреационные зоны, которые предназначены для туристов. На некоторых территориях можно находиться только в сопровождении инспектора, — отметила директор Информационно-аналитического центра заповедного дела Минприроды России Дарья Мацук. — Мы следим за тем, чтобы экотуризм был безопасен как для человека, так и для самой природы.

Как отметил гендиректор туроператора Вадим Мамонтов, в уходящем году наибольшей популярностью у москвичей пользовался Кавказ, Байкал, Алтай и Карелия. Эти направления останутся наиболее перспективными в 2023 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Белякова, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества:

— Москвичам не хватает дикой природы в ближайшем доступе. В мегаполисах выше и покупательская способность, поэтому в столице велик интерес к экологическому туризму в отдаленные локации. Сейчас растет спрос на научно-познавательный туризм, когда во время поездки можно внести свой вклад в развитие науки, и Русское географическое общество предоставляет такую возможность. Туристы могут присоединиться к экспедициям, и москвичи с удовольствием пользуются такой возможностью.

КСТАТИ

Русское географическое общество с 1845 года объединяет людей, неравнодушных к экспедициям, путешествиям и открытиям. Общество стремится разработать новые туристические маршруты, которые помогут познакомиться с удаленными регионами России во всем природном и культурном разнообразии. В нашей стране более 160 тысяч памятников истории и культуры, более 130 музеев-заповедников, более 100 национальных парков и заказников федерального значения.

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