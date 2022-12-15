В Москве открылась выставка «Находки в реставрации»

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев показал фрагменты горельефа 1954 года «Праздничный Ленинград». После выставки их отвезут обратно в реставрационные мастерские, где восстановят, чтобы потом вернуть на историческое место / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

15 декабря в галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте открылась выставка «Находки в реставрации». В экспозиции представлено более 70 старинных предметов.

У одной из колонн выставочного зала стоит огромная голова с неестественными чертами лица, отчего оно больше похоже на маску. Это часть скульптуры «Рабочий», которая украшает гостиницу «Пекин». Правда, эта голова не оригинальная. Такой странный облик она приобрела во время ремонта то ли в 1990-е годы, то ли в начале 2000-х. Реставраторы подняли архивы и вернули рабочему подлинный вид. А голова как артефакт теперь хранится в Мосгорнаследии.

— Эта выставка в том числе и наше стремление показать незаметный труд реставраторов, — подчеркнул первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев. — За каждой восстановленной деталью стоит кропотливый труд, научный поиск многих людей.

На выставке также представлены металлическое основание керосиновой лампы конца XIX века, гипсовая императорская корона, деревянная ложка с хохломской росписью, чертежи Киевского вокзала, оставленные Шуховым, и другие экспонаты, которые специалисты обнаружили во время работы на более чем 30 объектах культурного наследия столицы. Так, в библиотеке Музея имени Бахрушина реставраторы нашли фрагмент живописного фриза, который считался утерянным.

— Перед нами двойной холст с имитацией под мозаику, — показала экспонат художник-реставратор, руководитель работ по реставрации живописи в Музее имени Бахрушина Виктория Яковлева. — Сверху живописный орнамент с цветами был посеребрен. Эффект золота добивался с помощью большого количества слоев янтарного лака.

Богатыми на находки оказались исторические павильоны ВДНХ. В одном из них, № 64 «Оптика», за фальшстеной сохранился горельеф «Праздничный Ленинград». На нем изображено шествие жителей Ленинграда на фоне памятника Ленину у Финляндского вокзала. На выставке показаны его фрагменты.

— Это чудо! — комментирует находку Кондрашев. — Обратите внимание, какое художественное мастерство, какая экспрессия!

В павильоне № 8 «Юные натуралисты» реставраторы нашли части керамической люстры 1954 года. По ним будут воссозданы аналогичные утраченные светильники. Там же специалисты раскрыли историческую вывеску. Она висела над главным входом с 1954 до 1959 года и до начала реставрации считалась утраченной. Оказалось, ее просто закрыли другой вывеской во время ремонта, который прошел более 60 лет назад.

В коллекцию артефактов ВДНХ также вошли архивные кинопленки, снопы пшеницы и льна середины XX века, орден Ленина, который был частью экспозиции павильона № 71, и макет картуша павильона № 17 «Лесная промышленность».

Среди других интересных экспонатов — старинные кирпичи и чугунная напольная плитка из Московского воспитательного дома, подлинная дверь с витражом из дома Абрикосовых, а также маскарон-херувим из храма Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе. Любителям конструктивизма будет любопытно посмотреть на материалы, из которых в 1930 году построили дом Наркомфина. Кроме того, посетители увидят печные изразцы, аптечную посуду и ларец, облицованный пластинами из малахита. Эти артефакты нашли в Малороссийском подворье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Это первая подобная выставка. Мы приурочили ее к завершению Года культурного наследия народов России. Чаще всего находки ассоциируются с археологией, но в реставрации тоже немало открытий. Именно реставрационные находки помогают специалистам восстановить подлинный облик памятников архитектуры, а также узнать больше о жизни их владельцев. К слову, сейчас в Москве реставрируют 700 старинных зданий.