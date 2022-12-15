Народная программа: на месте старых пятиэтажек появляются современные жилые кварталы

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов инспектирует работы в городе по возведению новых объектов / Фото: Комплекс Градостроительной политики и строительства города Москвы

С момента старта столичной программы реновации жилого фонда в Москве построили уже три миллиона квадратных метров жилья. Завершено строительство 226 многоквартирных домов, из них 205 передали под заселение. При помощи технологии умного сноса демонтированы 132 ветхих дома, на их месте активно возводится современное жилье для будущих переселенцев, а новые квартиры по программе реновации уже получили более 90 тысяч жителей.

До конца этого года в новостройках, возведенных по программе реновации, будут жить уже 100 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра заселяемого дома на улице Мельникова в Таганском районе. Он заверил, что программа реализуется строго по графику. Подробнее о ее ходе «Вечерняя Москва» побеседовал с главой Департамента строительства города Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, где прямо сейчас в столице возводится больше всего домов по реновации?

— В настоящее время в процессе строительства находятся более 160 объектов, наиболее активно идут работы на востоке столицы, здесь одновременно возводят свыше 30 объектов жилой площадью порядка 600 тысяч квадратных метров.

При этом с начала года введено 50 зданий, где расположены более 12 тысяч квартир. Лидеры по вводу — ЮЗАО и САО — по 7 домов, а также ВАО и ЮАО — по 5 домов. В 11 районах столицы в этом году построены первые дома по программе реновации. Например, в ЦАО это районы Красносельский и Таганский, две новостройки расположены в ТиНАО — в поселениях Десеновское и Рязановское. Первые новостройки также получили районы Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточный, Отрадное, Лефортово и Ломоносовский.

— А сколько сегодня подобрано стартовых площадок для строительства новых домов?

— Для реализации программы подобраны 565 стартовых площадок, на которых планируется построить 9 миллионов квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

— Какие новые технологии используются при строительстве домов?

— Одним из главных трендов в строительстве является цифровизация. Проектирование здания до его фактической постройки ведется при помощи технологии информационного моделирования BIM. При этом меньше неопределенность на всех этапах проекта, выше безопасность будущего здания, больше возможностей для анализа потенциального воздействия различных факторов. С 2022 года строители массово начали применять BIMмодели — это требование государства для тех, кто хочет работать с госзаказом. Например, с помощью BIM уже спроектирован дом по программе реновации на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон на юге столицы. В информационной модели дома прописаны архитектурные и конструктивные решения, тепломеханическое оснащение, данные о сетях связи, вентиляции и кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, электроснабжения и электроосвещения. Такая подробная история нужна не только во время проектирования. BIM-технологии помогают и в дальнейшем контролировать судьбу уже заселенного здания при его эксплуатации.

— Сколько ветхих домов, которые попали в программу, снесено в этом году?

— С начала этого года по программе реновации мы уже снесли 52 ветхих жилых дома. Больше всего таких зданий демонтировали на востоке столицы — 14. При демонтаже абсолютно всех домов была применена технология умного сноса. Сегодня можно с уверенностью заявить, что умный снос стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей. Основные его принципы — максимальная переработка и повторное использование строительных отходов, что позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства.

— Как идет переселение в новые квартиры?

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, к концу этого года количество участников программы реновации, переехавших в новые квартиры, достигнет ста тысяч. В настоящее время в процесс переселения вовлечены жители 577 домов в 207 новостроек. Всего переселяются 97 тысяч жителей. С начала этого года передали для переселения 58 домов. Больше всего новостроек располагается в районах Зюзино — 7 зданий, Кузьминки — 4 дома, Очаково-Матвеевское — 3 новостройки.

— А где в Москве сейчас наиболее активно переезжают жители?

— Среди лидеров по количеству вовлеченных в переселение домов — Западный, Восточный, Юго-Восточный и Юго-Западный административные округа города Москвы. Наибольшее число москвичей, которые переезжают в новые квартиры по программе реновации, проживают в районе Проспект Вернадского на западе Москвы: здесь уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда порядка 8,5 тысячи человек. Сейчас в районе расселяется 33 старых дома: 12 уже полностью отселены, а восемь из них уже демонтировали.

— Есть ли районы Москвы, где переселение еще не стартовало?

— Да, такие районы есть. Например, в следующем году введут первые дома во 2-м микрорайоне района Левобережный, в Останкинском районе на улице Годовикова, 10, в Нагатино-Садовниках на Каширском шоссе, владение 11, корпус 3, три новостройки в Новогирееве на Свободном проспекте, владение 25/27, и на улице Утренней, здания в районе Соколиная Гора на проспекте Буденного, владение 47Б/1, и в Покровском-Стрешневе на Волоколамском шоссе.

— Чем новые дома принципиально отличаются от старых?

— Квартиры в новых домах, построенных по программе реновации, соответствуют современным требованиям, в том числе и по энергоэффективности. У наружных стен и окон в старых пятиэтажках высокие теплопотери. В новых зданиях установлены окна с энергосберегающими стеклопакетами, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг. Предусмотрены специальные металлические корзины для упрощенной установки кондиционеров и сплит-систем, которые не влияют на внешний вид фасадов новостроек. Входные группы, домофоны, лифтовые холлы и лифты оборудованы тревожными кнопками, системами двусторонней голосовой связи с диспетчерскими и системами видеонаблюдения. На первых этажах — просторные лифтовые холлы, есть помещения для консьержа, комнаты для хранения колясок и велосипедов. Где-то даже есть специальные места, где можно помыть лапы животным после прогулки. Кроме того, на первых этажах располагаются помещения для обслуживания жилых домов, открываются магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, сервисные службы, досуговые учреждения и многое другое, что пользуется спросом у москвичей. Во всех новостройках жители получают не только комфорт, но и полезные сервисы, которые сильно упрощают жизнь. На площадках реновации внедряются передовые технологии умного города — «Cмарт-стандарт города Москвы».

— Чем он полезен для жителей?

— Смарт-стандарт подразумевает наличие в каждом доме системы оповещения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, управления эвакуацией при пожаре. По смарт-стандарту домовые распределительные сети для телевидения, телефонии и интернета прокладывают до каждой квартиры. Раньше их доводили только до распределительного щитка лестничной площадки или коридора. Еще одно удобство — лучевая схема, которая исключает соединения в стяжке пола и делает систему отопления более надежной.

Также в доме устанавливают умные счетчики холодной и горячей воды, которые автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчетов.

В каждой квартире на радиаторах и конвекторах устанавливают терморегулирующие клапаны, которые позволяют менять температуру в комнатах.

Также житель может установить датчики протечки, автоматически отключающие подачу воды при аварии. А на общедомовых стояках отопления устанавливается запорная арматура с электроприводом для дистанционного отключения.

— Какие социальные объекты планируется построить в рамках программы реновации?

— Более 20 социальных объектов, которые будут возведены в кварталах реновации, уже включены в Адресную инвестиционную программу, и в ближайшее время мы планируем приступить к их проектированию и строительству. Среди них, например, два детских сада с бассейном, школа на 1225 мест и поликлиника в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, владение 4. Это территория бывшего Черкизовского рынка. Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой.

Всего же в рамках программы реновации будет построено более 400 социальных объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

СПРАВКА

В этом году столичной программе реновации жилищного фонда исполнилось пять лет. Цель программы — улучшение качества жизни москвичей и переселение из ветхого жилья. Срок эксплуатации большинства таких домов истечет в ближайшее время. Они будут снесены, а на их месте появятся современные новостройки либо объекты социнфраструктуры. При этом здания, имеющие архитектурную и историческую ценность, сохранят и реконструируют. Благодаря программе 350 тысяч столичных семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. Кроме этого, жители районов реновации должны получить новые социальные объекты, благоустроенные территории, зеленые дворы и в конечном счете качественную современную городскую среду.

ТОП–5

Стартовало переселение в Басманном районе, на улицу Бауманскую, владение 47/1. Архитекторам удалось органично вписать дом в историческую застройку района. Изюминку зданию придают секции переменной этажности и арочные окна. Фасады облицованы клинкерной плиткой черного, белого и серого цветов, что придает дому лаконичности.

Фото: Департамент строительства города Москвы

На улице Архитектора Власова, владение 2, в районе Ломоносовский ввели в эксплуатацию первую новостройку по реновации, односекционный жилой дом по индивидуальному проекту. Фасад отделан рыжей керамогранитной плиткой, акценты расставили красной клинкерной плиткой «под кирпич» и серыми панелями.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Красносельский по улице Русаковской, 6, построен дом из 76 квартир: здание трехсекционное, 5–9 этажей. Фасады нижних этажей — в коричневых тонах, верхние — в светло-сером цвете. Первый этаж сделали нежилым, здесь разместятся магазины, кафе, сервисные службы, спортклубы, кружки для детей.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Нагорный в Симферопольском проезде, 7, строение 1, достроен жилой дом с часами на фасаде. Они придают узнаваемый вид и станут визитной карточкой всей улицы. Адрес дома с названием улицы и номер единственного подъезда выложили объемными буквами графитового цвета.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Выхино-Жулебино по адресу: ул. Академика Скрябина, владение 3/1, завершено строительство жилых корпусов с 14 квартирами для маломобильных граждан. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника. Лестничные площадки и лифтовые холлы также адаптированы.