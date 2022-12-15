Переселиться по всем правилам без лишних хлопот

Москвичка Александра Чижикова обратилась за консультацией в Центр информирования по переселению к ведущему специалисту отдела Геннадию Кругликову / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многие москвичи интересуются, как именно проходит переселение в новостройку, куда надо обратиться, какие для этого нужны документы. «Вечерняя Москва» рассказывает, что нужно знать о переселении в новую квартиру и как действовать в таких случаях.

С чего начинается переселение? В почтовый ящик и в личный кабинет на портале мэра Москвы придет уведомление от Департамента городского имущества. В нем будет приглашение на осмотр подобранной равнозначной квартиры. С этим уведомлением, паспортом и правоустанавливающим документом на старую квартиру необходимо прийти в Центр информирования по переселению. Кроме этого, на официальном портале мэра Москвы можно воспользоваться сервисом записи на осмотр квартиры и запланировать его в течение семи ближайших дней.

— В центрах информирования работают представители всех организаций, ответственных за переезд. Они организуют осмотр новой квартиры, помогут с подготовкой документов и при необходимости предоставят помощь в переезде. Здесь же можно получить консультацию о докупке дополнительных квадратных метров. Все консультации и услуги центров информирования предоставляются бесплатно, — уточняют в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

В том случае, если имеются замечания к ремонту в квартире, их тоже можно оставить сотрудникам Центра информирования.

А для жителей, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, доступен электронный сервис по подаче заявления на устранение строительных дефектов. Для удобства будущих новоселов работает целый ряд электронных сервисов, которые позволяют сократить время при оформлении переезда. Например, после получения уведомления о начале отселения дома в личном кабинете на портале mos.ru жителям доступен сервис загрузки документов, позволяющий без лишних посещений центров информирования предоставить документы для последующего оформления.

Жителям, имеющим личные кабинеты на mos.ru, поступают электронные уведомления о каждом этапе переселения. Они позволяют ориентироваться в процессе переселения и быть готовыми к следующим шагам. Можно предварительно записаться и на заключение договора — после поданного гражданином согласия и предоставления всех необходимых документов будет подготовлен проект договора на новую квартиру и сразу же станет доступен сервис «Предварительная запись на заключение договора». Соответствующее уведомление об этом поступит в личный кабинет на mos.ru.

Заключив договор на предоставленную квартиру, можно воспользоваться бесплатным сервисом «Помощь в переезде». Город при необходимости бесплатно предоставит бригаду грузчиков и транспорт.

Узнать все о том, как будет организован ваш переезд и какие понадобятся документы, также можно на официальном портале мэра Москвы с помощью специального онлайн-сервиса «Персональная инструкция».цифра

СПРАВКА

Центры информирования обычно располагаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации. Если в вашем районе такого центра пока нет, он обязательно откроется в день старта расселения вашего дома. Актуальный график работы центра и телефон для связи указываются в письме с предложением равнозначной квартиры.