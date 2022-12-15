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Общественный штаб ответит на вопросы

Екатерина Дмитриева
Город
Общественный штаб ответит на вопросы
Первые ключи от новых квартир в рамках программы реновации москвичам стали выдавать в 2018 году / Фото: Агенство Городских Новостей «Москва»

Жители столицы, чьи дома подлежат переселению, могут получить оперативные и бесплатные консультации Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации. «Вечерняя Москва» узнала, с какими вопросами специалистам приходится разбираться чаще всего.

— В целом мы наблюдаем, как меняется отношение москвичей к программе, — рассказывает председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко. — Если вначале было некоторое недоверие, настороженность, то сейчас люди видят качество новых домов, какие квартиры получают новоселы, и те, кто выступал категорически против реновации, уже изменили свое мнение. Многие жалеют, что дополнительно нельзя включить дом в программу. Нами ведется постоянная работа с жителями по разъяснению особенностей реновации.

С начала 2022 года штаб получил более 27 тысяч обращений: это и телефонные звонки, и письма, и личные приемы граждан. Обращаются не только для получения ответов на свои вопросы, но и с предложениями, как улучшить и ускорить реализацию программы. Позвонив на горячую линию штаба, можно также записаться на прием к профильным ведомствам, участвующим в программе реновации, и задать им свои вопросы напрямую.

Один из наиболее популярных вопросов: какие возможности для улучшения жилищных условий имеют участники программы?

Самое главное — очередники, переезжая по программе реновации, имеют возможность вне очереди улучшить свои жилищные условия. Вместо равнозначной квартиры они получат новое жилье из расчета 18 квадратных метров на человека, включенного в учетное дело. Если в учетном деле 7 человек, то им положено 126 квадратных метров жилья на всех. А это уже не одна квартира.

Однако многие ошибочно считают, что если у них квартира неприватизированная, то они тоже получат по 18 квадратных метров на каждого зарегистрированного в квартире. Это не так. Если они не являются очередниками, то получат равнозначную квартиру (количество комнат в ней будет таким же, как в старой квартире, жилая площадь не меньше, а общая больше).

Улучшить условия также можно, воспользовавшись правом докупки квадратных метров в момент переселения. Например, вместо двушки, которая полагается по реновации, купить трешку или две однушки. Если жители позвонят в Общественный штаб, то сотрудники разъяснят особенности докупки, расскажут, что существует специальная формула, по которой рассчитывается доплата.

Еще один часто встречающийся вопрос: может ли житель получить денежную компенсацию вместо квартиры? Да, такой вариант возможен. Но здесь имеется один важный нюанс: компенсация будет рассчитана по рыночной стоимости и выплачена за старую квартиру в доме, из которого идет переселение.

Буквально недавно в Общественный штаб обратилась семейная пара. Они отказались переезжать в новый дом, предпочли взять деньги. И были очень расстроены, когда узнали, что квартира в новом доме стоит дороже. Если бы они после переселения продали ее, то выручили бы больше денег.

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