Как купить дополнительные квадратные метры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Программа реновации позволяет улучшить жилищные условия, в том числе благодаря возможности докупить дополнительную комнату или даже квартиру.

Участники программы могут приобрести за доплату квартиру большей площади и с большим числом комнат по сравнению с бесплатно предоставляемым жильем либо еще одну или несколько квартир. При этом суммарная общая площадь приобретаемых квартир не должна превышать ста квадратных метров, а приобретаемая квартира должна находиться в новостройке, построенной по программе реновации и расположенной в том же районе, что и расселяемый дом. Исключение составляют ЗелАО и ТиНАО, здесь данное правило работает в пределах округа.

— На сегодня участники программы реновации заключили более 1,7 тысячи договоров на приобретение дополнительных площадей и квартир. По уже заключенным договорам приобретено свыше 115 тысяч квадратных метров жилых площадей, — отмечает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реализовать свое право жители могут только в тот момент, когда начнется переселение дома и будет готов проект договора мены на новую квартиру. Лишь с этого момента начинается 30-дневный срок, в течение которого необходимо лично подать заявление в Фонд реновации.

Если в момент переезда участники программы реновации не воспользовались таким правом, то в течение двух лет в дополнение к уже оформленному в собственность равнозначному жилью можно приобрести еще одну квартиру, причем общая площадь приобретаемой квартиры не должна превышать 100 квадратных метров и находиться она может в доме, построенном по программе реновации в любом районе Москвы.

В обоих случаях жителям предоставляется скидка 10 процентов. Такое право действует однократно, а докупить жилплощадь можно в том случае, если в собственности Фонда реновации есть в наличии квартиры на докупку. Более 20 процентов горожан, которые приобрели квартиры за доплату, воспользовались ипотекой.

КСТАТИ

Каждый участник программы реновации может приобрести машино-место на приоритетной основе со скидкой в 40 процентов рыночной стоимости. Разрешается купить не более двух мест и только после оформления права собственности на новую квартиру. Информация о покупке машино-мест размещена на сайте Фонда реновации в разделе «Парковка для участников».