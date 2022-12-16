Центры московского долголетия ждут гостей на новые праздничные мероприятия

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники центров московского долголетия продолжают готовить друг другу новогодние подарки, проводить танцевальные вечеринки, учиться праздничной сервировке стола и осваивать рецепты любимых зимних блюд. О том, какие мероприятия ждут москвичей «серебряного» возраста на новой неделе, рассказываем в традиционном дайджесте клубных встреч центров московского долголетия.

19 декабря, понедельник

Начало недели богато на праздничные концертные программы. В 13:00 в ЦМД «Зеленоградский» пройдет праздник «Колокольчики звенят». Помимо выступления популярного в округе хора «Зеленоградские зори», посетители смогут сделать праздничные фотографии на память в авторской фотозоне, а также принять участие в анимационной программе от активистов центра.

В 14:00 ЦМД «Щапово» совместно с центром «Московский» проведут мероприятие под названием «Новогодний серпантин». Участников ждут конкурсы, танцы и полное погружение в новогоднюю атмосферу.

ЦМД «Головинский» в 16:30 ждет гостей на концертную программу «Хор бабушек» от вокального ансамбля «Виктория».

20 декабря, вторник

В 14:00 ЦМД «Северный» станет главной площадкой самого долгожданного события уходящего года. Именно здесь соберутся активисты всех клубных центров на новогоднем бале-маскараде и общегородском «Новогоднем калейдоскопе подарков». В программе танцы, творческие мастер-классы, конкурсы, игры и обмен рукотворными презентами.

21 декабря, среда

В 14:00 в ЦМД «Новофедоровское» состоится праздничное предновогоднее мероприятие «Километры серпантина, два вагона мишуры», на котором каждый участник увидит театрализованное представление, подготовленное активистами центра. Каждый сможет выступить самостоятельно, загадать желание у новогодней елочки, принять участие в интерактивных мастер-классах, сфотографироваться в тематической фотозоне со сказочным персонажем, принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю елку, созданную участниками проекта, и принять поздравление с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки.

В это же время в ЦМД «Донской» активисты творческих клубов проведут художественный мастер-класс, по итогу которого у каждого участника останутся на память елочные игрушки, расписанные своими руками.

22 декабря, четверг

В 13:00 ЦМД «Выхино» приглашает всех на мастер-класс по росписи имбирных рождественских пряников. Это лакомство станет отличным подарком себе или близким. Ароматная, очень вкусная и оригинальная выпечка порадует маленьких сладкоежек и приятно удивит взрослых. В ходе занятия активисты центра расскажут о секретах создания пряничного теста и глазури.

В 15:00 в ЦМД «Сокол» пройдет праздничное мероприятие «Новогодний аккорд». Концертную программу подготовили самоорганизованные клубы «Октава», «Живое слово», а также караоке клуб «Поем вместе», диско-клуб «Настроение» и коллектив «Народные танцы». Участники порадуют зрителей любимыми новогодними песнями, стихами и танцами. После основной программы все желающие смогут принять участие в праздничной дискотеке и исполнить любимые песни в караоке.

23 декабря, пятница

В 13:00 ЦМД «Чертаново Центральное» порадует гостей премьерой спектакля «Соседки» от театрального клуба «Свет». Лидер Валерий Семенов не только идейный вдохновитель, но еще и актер, поэт, бард и вообще творческий человек. Спектакль основан на произведении Аркадия Аверченко.

24 декабря, суббота

В 13:00 ЦМД «Пресненский» ждет гостей на ярком новогоднем балу от клуба «Краснопресненский танцевальный калейдоскоп». Это событие поднимет настроение, позволит забыть о суете и напомнит об ушедших эпохах.

В 17:30 активисты ЦМД «Ломоносовский» проведут теплый и душевный фестиваль бардовской песни «Новогоднее очарование». Гости смогут услышать лирические композиции современного русского романса.

25 декабря, воскресенье

В 14:00 в ЦМД «Сокольники» пройдет вкусное мероприятие «Новогодний пир». Здесь участники приготовят блюда для праздничного стола, узнают историю салата «Оливье» и примут участие в мастер-классе «Меренговый рулет».

В 14:00 ЦМД «Тушино» стартует настоящий праздник с музыкально-развлекательной программой «С наступающим новым годом!» Зрители смогут насладиться творческими номерами от коллективов центра.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44 и в социальных сетях проекта.