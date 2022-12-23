Завершаем год ярко и весело в центрах московского долголетия

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Последнюю неделю уходящего года активисты клубов долголетия проведут на праздничных мероприятиях в стенах любимых центров. Гостей ждут яркие номера, творческие выступления, спортивные соревнования и многое другое.

Голубой огонек

Самое долгожданное концертное событие декабря пройдет сразу в нескольких клубных пространствах. 26 декабря в 14:00 лидеры клубов Центра московского долголетия «Беговой» выступят с новогодним поздравлением своим единомышленникам. Гостей ждет новогодняя викторина и выступления активистов.

27 декабря в 14:00 в ЦМД «Печатники» активистов приглашают на концерт, в программе которого песни, танцы и теплые поздравления.

28 декабря в 13:00 в ЦМД «Братеево» гостей ждет выступление активистов клубов долголетия. Артисты не только исполнят новогодние номера, но и поделятся самыми яркими воспоминаниями уходящего года и в своих номерах отразят лучшие творческие решения.

29 декабря в 12:00 в ЦМД «Пресненский» хор «Надежда» выступит с отчетным концертом. Вход свободный для всех желающих москвичей в возрасте от 55 лет.

Битва умов

Активисты центров московского долголетия в этом году особенно полюбили интеллектуальные мероприятия: ни один праздник не обходился без тематических викторин. Не стал исключением и наступающий Новый год. 27 декабря в 12:00 в ЦМД «Фили-Давыдково» и в 14:00 в ЦМД «Куркино» посетители центров смогут проверить свои знания в квизах, посвященных новогодним традициям народов России.

Весь мир – театр

Творческие клубы центров московского долголетия приглашают гостей завершить старый год и встретить новый вместе на театральных премьерах. 28 декабря в 15:00 актовый зал ЦМД «Отрадное» откроет свои двери для зрителей дебютного спектакля самоорганизованного клуба «Театр из народа». Постановка «Муха Цокотуха XXI» познакомит зрителя с новой интерпретацией любимой сказки.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

29 декабря в 16:00 активисты ЦМД «Московский» покажет гостям праздничную постановку «Новогодний серпантин».

26 декабря в 17:00 в ЦМД «Сокольники» оживут настоящие восточные сказки в одноименной интерактивной программе, подготовленной активистами. Гости центра смогут встретиться с любимыми сказочными персонажами и погрузиться в атмосферу Востока.

28 декабря в 13:00 в ЦМД «Ясенево» стартует большая новогодняя программа–марафон. Здесь посетители смогут не только насладиться концертом, но также посмотреть любимые фильмы и станцевать под шлягеры на дискотеке.

Центры московского долголетия поздравляют вас с наступающим Новым годом! Информация о проекте, полный список адресов, а также еженедельный календарь активностей размещен на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.