В Москве начались показы новогодних спектаклей
В четверг, 22 декабря, в столице начинаются премьерные показы новогодних спектаклей. «Вечерняя Москва» узнала, на какие постановки в канун праздника или в январские каникулы можно сходить всей семьей.
Снежная королева
Добрынинская Ул. Б. Ордынка, 69. Цена билета: от 700 рублей
В канун Нового года, 28 и 31 декабря, в Малом театре на Ордынке состоится спектакль «Снежная королева» по известной сказке Андерсена. Также показы пройдут и в январские праздники.
Щелкунчик
Александровский сад Дворцовая пл. Цена билета: от 1000 рублей
Те, кто не успел в этом году купить билет на самый новогодний и популярный спектакль «Щелкунчик», могут увидеть его в январе на сцене Государственного Кремлевского дворца. Билеты еще есть в продаже, более того, стоят они не так дорого, как в Большом театре. Балет покажут 10 января.
Цирковое шоу
Университет Пр-т Вернадского, 7. Цена билета: от 1500 рублей
В Цирке на проспекте Вернадского до 29 ноября идет премьерное новогоднее шоу «Заколдов анная». Представление переместит зрителей в древнюю Скандинавию. В программе акробатические номера, выступления животных — лошадей, слонов.
Снегурочка на льду
Динамо Ленинградский пр-т, 36. Цена билета: от 700 рублей
В зале «ВТБ Арена» с 28 декабря до 3 января пройдет ледовое шоу «Снегурочка» В нем принимают участие знаменитые фигуристы: Евгений Плющенко с сыном А лександром, А лександра Трусова, Марк Кондратюк, которые станцуют под музыку Рахманинова, Чайковского, Свиридова.
Косатки и дельфины
ВДНХ Пр-т Мира, 119, стр. 23. Цена: от 1500 рублей
Захватывающее шоу «Новогодний круиз» с акробатами, живой музыкой, спецэффектами и, конечно, выступлением морских животных — дельфинов, морских львов, моржей и косаток — будет идти в «Москвариуме» до 15 января.
Самым юным зрителям
Пролетарская Ул . Абельмановская, 17а Цена билета: от 1000 рублей.
С сегодняшнего дня и до 5 января в Детском театре марионеток будет идти любимая всеми русская народная зимняя сказка «По щучьему велению». Сходить на музыкальный спектакль можно с детьми в возрасте от двух лет.
Сны на Патриарших
Маяковская Ул. Б. Садовая, 6. Цена билета: от 2800 рулей
Сегодня в театре МОСТ начинают показы шоу, которое уже давно прозвали новогодней елкой для взрослых, — «Кабаре. Сны на Патриарших». Это спектакль-капустник. Показы будут идти ежедневно до 30 декабря, а также 3 и 4 января.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»:
— У нас в театре я советую идти с детьми на спектакль «Затерянный мир» — сразу из заснеженной Москвы вы переноситесь в зеленые джунгли! Многие театры адаптируют спектакли специально под Новый год — кое-что изменили и мы, добавив больше Нового года в комедию «Масквичи» про внезапно нагрянувших родственников из России.