В Москве начались показы новогодних спектаклей

Спектакль «По щучьему велению» Московского детского театра марионеток / Фото: Московский детский театр марионеток

В четверг, 22 декабря, в столице начинаются премьерные показы новогодних спектаклей. «Вечерняя Москва» узнала, на какие постановки в канун праздника или в январские каникулы можно сходить всей семьей.

Снежная королева

Добрынинская Ул. Б. Ордынка, 69. Цена билета: от 700 рублей

В канун Нового года, 28 и 31 декабря, в Малом театре на Ордынке состоится спектакль «Снежная королева» по известной сказке Андерсена. Также показы пройдут и в январские праздники.

Щелкунчик

Александровский сад Дворцовая пл. Цена билета: от 1000 рублей

Те, кто не успел в этом году купить билет на самый новогодний и популярный спектакль «Щелкунчик», могут увидеть его в январе на сцене Государственного Кремлевского дворца. Билеты еще есть в продаже, более того, стоят они не так дорого, как в Большом театре. Балет покажут 10 января.

Цирковое шоу

Университет Пр-т Вернадского, 7. Цена билета: от 1500 рублей

В Цирке на проспекте Вернадского до 29 ноября идет премьерное новогоднее шоу «Заколдов анная». Представление переместит зрителей в древнюю Скандинавию. В программе акробатические номера, выступления животных — лошадей, слонов.

Снегурочка на льду

Динамо Ленинградский пр-т, 36. Цена билета: от 700 рублей

В зале «ВТБ Арена» с 28 декабря до 3 января пройдет ледовое шоу «Снегурочка» В нем принимают участие знаменитые фигуристы: Евгений Плющенко с сыном А лександром, А лександра Трусова, Марк Кондратюк, которые станцуют под музыку Рахманинова, Чайковского, Свиридова.

Косатки и дельфины

ВДНХ Пр-т Мира, 119, стр. 23. Цена: от 1500 рублей

Захватывающее шоу «Новогодний круиз» с акробатами, живой музыкой, спецэффектами и, конечно, выступлением морских животных — дельфинов, морских львов, моржей и косаток — будет идти в «Москвариуме» до 15 января.

Самым юным зрителям

Пролетарская Ул . Абельмановская, 17а Цена билета: от 1000 рублей.

С сегодняшнего дня и до 5 января в Детском театре марионеток будет идти любимая всеми русская народная зимняя сказка «По щучьему велению». Сходить на музыкальный спектакль можно с детьми в возрасте от двух лет.

Сны на Патриарших

Маяковская Ул. Б. Садовая, 6. Цена билета: от 2800 рулей

Сегодня в театре МОСТ начинают показы шоу, которое уже давно прозвали новогодней елкой для взрослых, — «Кабаре. Сны на Патриарших». Это спектакль-капустник. Показы будут идти ежедневно до 30 декабря, а также 3 и 4 января.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн»:

— У нас в театре я советую идти с детьми на спектакль «Затерянный мир» — сразу из заснеженной Москвы вы переноситесь в зеленые джунгли! Многие театры адаптируют спектакли специально под Новый год — кое-что изменили и мы, добавив больше Нового года в комедию «Масквичи» про внезапно нагрянувших родственников из России.