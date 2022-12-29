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В Капотне открылась обновленная уличная выставка о дикой природе

Бахтиер Абдуллаев
Город
В Капотне открылась обновленная уличная выставка о дикой природе
Учащиеся «Школы в Капотне» на уличной выставке «Атлас Капотни» / Фото: Ирэна Дарькина

В парке Капотни на берегу Москвы-реки появилась полноценная уличная выставка о местной природе.

Экспозицию второй год подряд обновляют и дополняют новыми снимками животных и растений, занесенных в Красную книгу Москвы. Серия из 15 стендов стала развитием проекта Московского НПЗ и Музея Москвы «Атлас Капотни», рассказывающего о традициях, любимых занятиях, повседневности и больших достижениях жителей района.

Фотографии рассказывают об уникальной природе района Капотня. Их подготовили на основе большого экологического исследования Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, а также Музея Москвы и Московского нефтеперерабатывающего завода. Герои выставки — представители флоры и фауны, зафиксированные в Красной книге Москвы, либо относящиеся к редким видам, которые удалось сохранить благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина оставить в парке на набережной естественные болота. Уличная экспозиция — часть большой работы по благоустройству парка Капотни, она будет способствовать сохранению богатого животного и растительного мира столицы.

Москва — самый зеленый мегаполис мира. Более 49 процентов площади города занимают озелененные территории. 34 процента из них — охраняемая естественная природа. В столице невероятно богатый животный мир. Всего здесь обитают более 3000 видов позвоночных и беспозвоночных животных, в том числе 270 видов птиц, произрастает более 2000 видов растений и мохообразных.

В районе Капотня располагается природный заказник на берегу Москвы-реки, где сохранена уникальная экосистема. В воде и на суше обитают редкие виды чаек и уток, лягушки, встречаются зайцы и лисы, растет осока, тростник, другие растения. Жители могут любоваться природой, прогуливаясь по экологическим тропам. Благодаря проекту «Атлас Капотни» появилась возможность узнать еще больше о природе района, который двадцать лет назад считался одним из экологически неблагоприятных в столице.

— Парк Капотни — излюбленное место отдыха горожан. Парк прекрасен в любое время года. Мы делаем все, чтобы экосистема парка пополнялась новыми деревьями и сюда прилетали птицы. Совместно с Музеем Москвы и Биологическим музеем имени Тимирязева мы провели исследование по поиску редких представителей флоры и фауны Москвы-реки. Надеемся, что наша выставка украсит досуг москвичей в парке, — рассказала заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу и организационному развитию Наталья Кайзер.

Столичное предприятие каждый год приумножает свой вклад в озеленение района. Осенью волонтеры высадили более 80 лиственниц, ив и каштанов. Молодые деревья появились в Капотне на набережной Москвы-реки и дополнили ландшафт парка. Саженцы вырастили в специализированных питомниках и адаптировали к климатической зоне средней полосы России. Мероприятие стало частью ежегодной всероссийской акции по восстановлению зеленых насаждений «Сохраним лес».

— Экспозиция выставки рассказывает о наших достижениях в районе Капотня. Мы бережно храним и приумножаем природу. Наш парк стал главной достопримечательностью всей Капотни. После реконструкции, проведенной в 2019 году под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, мы получили большой современный, благоустроенный парк, в котором можно не только отдохнуть, но и многое узнать о природе нашего района. Московский НПЗ продолжает развивать природоохранную зону, и мы готовы поддерживать все благие намерения большого бизнеса, — отметил глава управы района Капотня Игорь Давидович.

В Капотне открылась обновленная уличная выставка о дикой природе Экспозиция выставки рассказывает о животном и растительном мире района / Фото: Ирэна Дарькина

— О любви Музея Москвы к Капотне можно слагать легенды. В этом году мы не только проводили экскурсии, мастер-классы и лаборатории, на которые приезжали жители всей Москвы, но и совместно с Тимирязевским музеем придумали совершенно новый формат, который реализовали при поддержке Московского НПЗ. Наш музей сотрудничает с заводом два года. За это время мы смогли провести немало просветительских мероприятий, — отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

По ее словам, сотрудничество Музея Москвы и завода началось с выставки «Москва без окраин. Капотня», где история района была представлена через рассказы и воспоминания местных жителей. С тех пор работники Музея Москвы провели десятки совместных бесплатных лекций для взрослых и детей о Капотне, а также пешеходные и автобусные экскурсии по району. Квесты-прогулки по капотненскому парку, видеоэкскурсии, аудиогиды, образовательные ролики о местной природе и экологии, лаборатория «Город в ощущениях. Капотня», мини-выставка постеров от ведущих российских иллюстраторов на тему экологии — все это результат большой совместной работы.

Обновленная экспозиция в день своего открытия стала учебным классом на свежем воздухе для учащихся школ Капотни.

— «Школа в Капотне» уже второй год проводит интегрированные занятия в рамках проекта «Экологическая тропа» на набережной Москвы-реки. Наши ученики не только углубляют свои предметные знания по биологии, экологии, естествознанию, но и изучают социокультурную среду района. Это особенно ценно для нас, так как район Капотня находится в отдалении от центра. Обучающиеся и учителя школы уже не раз побывали в этом интереснейшем месте, и у них появилась дополнительная возможность изучить родной район и грамотно пользоваться его ресурсами, — говорит директор «Школы в Капотне» Ирина Ульянова.

Кстати, фотографии обнаруженных здесь краснокнижных животных и растений как раз и легли в основу выставки «Атлас Капотни». Выставка вызовет интерес у жителей Капотни и будет способствовать экологическому просвещению, что положительно скажется на сохранении краснокнижных видов и их биотопов.

Подготовка новой экспозиции в парке Капотни заняла несколько месяцев. Сотрудникам Биологического музея пришлось буквально устроить фотоохоту на пернатых обитателей парка.

О создании и обновлении стендов, исследовательской работе, уникальных растениях и животных, ставших обитателями парка Капотни, рассказала заместитель директора по научной работе Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева, кандидат биологических наук, заслуженный работник культуры РФ Марина Куликова.

— Нам с зоологом, старшим научным сотрудником научно-экспедиционного отдела, кандидатом исторических наук Сергеем Хрибарем пришлось сделать несколько выездов на место. У нас была задача найти краснокнижные виды города Москвы и те виды, которые редко встречаются на территории столицы. Мы нашли несколько видов растений. Жители района, гуляя по экологической тропе и по берегу реки, видят, но путают, скажем, рогоз, камыш, тростник. Для некоторых это просто трава. Мы решили их познакомить с теми растениями, которые встречаются здесь. Это важно потому, что они являются обиталищем для птиц, которые строят здесь гнезда, живут, включаются в пищевые цепочки. Без этих растений многих птиц на территории района просто бы не было, — отметила Марина Куликова.

По ее словам, достичь баланса интересов человека и природы удалось благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина не осушать местные болотные территории. Воздействие на природу было минимальным, что позволило птицам, животным и растениям сохранить выход на берег реки и не искать новые места для обитания. Болота сохранили среду обитания насекомых, растений, птиц, земноводных и всех остальных. Таким образом, считает Марина Куликова, парк облагородил экологию территории.

КСТАТИ

Общая площадь парка Капотни составляет 34,2 гектара. Парк расположен на берегу Москвы-реки в районе Капотня. Длина береговой линии — 1,43 километра, длина дорожно-тропиночной сети — 9 километров, площадь озеленения — 300 300 м2, площадь некапитальных сооружений — 3260 м2. Парк в Капотне протянулся по западной границе района. Территория, которая ранее представляла собой заболоченный и пустынный берег реки, превратилась в уникальное пространство с многочисленными зонами для прогулок и отдыха.

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