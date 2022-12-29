Пусть Новый год принесет всем много радости!

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки:

— Хочу поблагодарить всех московских педагогов за трудолюбие и преданность профессии. Ваш талант, внимательное и терпеливое отношение к каждому школьнику, студенту и воспитаннику помогают ребятам побеждать на олимпиадах и конкурсах, сдавать ЕГЭ на высокие баллы, увлеченно заниматься изобретательством, достигать вершин в творчестве. Наступающий год — это ваш год, он объявлен Годом педагога и наставника. Уверен, вас ждет много интересных мероприятий, ярких событий, педагогических побед. Дорогие читатели «Вечерней Москвы», учителя, коллеги, примите самые искренние и теплые поздравления с Новым годом!

Вадислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Уходящий год без преувеличения стал определяющим в жизни московской промышленности. В условиях внешнего экономического давления столичные предприятия смогли не только устоять, но и создать серьезный задел на будущее. Москва аккумулировала лучшие практики в области производства и научных разработок, а также обеспечила выпуск важнейших для жизнедеятельности товаров. В преддверии Нового года хотел бы пожелать всем москвичам новых вершин и ярких побед, крепкого здоровья и, конечно, быть чаще в кругу друзей и близких.

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства:

— Столица традиционно была и остается лидером в реализации приоритетных национальных программ и проектов. Московские строители возводят жилые кварталы, социальные объекты, прокладывают новые линии метро и городской железной дороги, строят и реконструируют десятки километров автодорог, ведут реновацию кварталов пятиэтажной застройки, реализуют многие другие важные для столицы программы. Мы стремимся к тому, чтобы Москва с каждым годом становилась красивее и комфортнее для жизни, и не собираемся останавливаться на достигнутом. Желаю, чтобы 2023 год открыл для всех новые перспективы, принес интересные проекты и успехи во всех начинаниях.

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— В уходящем году благодаря искусствоведам, археологам, проектировщикам, архитекторам и реставраторам в нашем любимом городе восстановлено более 200 объектов культурного наследия. И я хочу сказать огромное спасибо всем этим людям за их труд и старания, за сохранение исторического облика Москвы. Отдельно хочу поблагодарить москвоведов и неравнодушных горожан — уверен, среди читателей «Вечерней Москвы» таких немало. И, конечно же, хочу поддержать всех, кто в уходящем году, может быть, только заинтересовался историей и архитектурой Москвы, а также поприветствовать тех, кто обязательно присоединится к нам в 2023 году.

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Дорогие друзья! Спасибо вам за любовь к природе и интерес к вопросам экологии. Мы это очень ценим! В новом году мы вместе сделаем любимую Москву еще зеленее и уютнее! Наступающий 2023 год — год Кота, или Кролика. Кто-то, возможно, захочет подарить живой символ года. Но попрошу вас воздержаться от импульсивных решений: покупка питомца должна быть обдуманной, тогда общение с ним будет радовать. Счастья вам, здоровья, ждем вас в наших экоклассах и на экскурсиях.