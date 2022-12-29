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Корзины подарков получат многодетные семьи

Василиса Чернявская 
Город
Корзины подарков получат многодетные семьи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во всех павильонах «Московских ярмарок» проходит новогодняя акция «Подвешенный мандарин». Уже собрано более тонны этих вкусных плодов, сообщил 29 декабря глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

На московских ярмарках уже почти месяц проходит благотворительная акция «Подвешенный мандарин», в рамках которой жители города могут оставить купленные цитрусовые в специальных корзинах, которые потом передадут в благотворительные фонды.

— На данный момент уже собрано более тонны цитрусовых, — сообщил Алексей Немерюк. — Акция стартовала 1 декабря, собранные фрукты отвезем в новогодние праздники в благотворительные организации. Фонды раздадут их тем людям, которые не могут позволить себе купить их.

Среди тех, кто получит мандарины, — пожилые и одинокие москвичи. Посылками с новогодними фруктами также порадуют членов многодетных и малообеспеченных семей, матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей, пациентов хосписов — детей и взрослых с неизлечимыми болезнями.

Подобного рода акция родилась в Италии. Там есть традиция так называемого подвешенного кофе — caffe sospeso, когда посетитель кафе берет себе один кофе, а оплачивает два. Этот второй стакан напитка затем дарится тому, кто хочет, но не может его купить. Менеджер по работе с благотворителями Фонда помощи хосписам «Вера» Ольга Эбич рассказала, что эта акция важна для их подопечных.

— Наш фонд помогает как взрослым, так и детям. Людям с паллиативными заболеваниями. Очень хочется подарить им новогоднее настроение. Будем надеяться, что эта акция будет продолжаться. Это важно не только для нашего фонда, так как в добром деле участвуют еще и другие фонды. Поэтому от всех нас я хочу сказать спасибо за поддержку, — отметила она.

В свою очередь Алексей Немерюк напомнил, что для участия в акции можно купить один килограмм или упаковку мандаринов, а вторую оплатить для подопечных проверенных фондов, подключившихся к благотворительному сервису на портале мэра и правительства Москвы или к акции. Также любой желающий может оплатить покупку отдельно.

В каждой торговой точке есть список фондов, куда отправят подарки. На время работы ярмарок об акции посетителей оповещают волонтеры, раздающие листовки. Кроме того, на ярмарках установлены информационные стенды с правилами акции.

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