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Новогодняя программа Крокус Сити Океанариума

Николай Григорьев
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Новогодняя программа Крокус Сити Океанариума
Крокус Сити Океанариум / Фото: АО «КРОКУС»

Новогодняя пора полна волшебства! Крокус Сити Океанариум подготовил насыщенную интерактивную программу для детей.

С 2 по 7 января пройдут премьерные показы подводного шоу «Приключение Русалочек: за новогодним чудом». Зрителей ждут новый захватывающий сюжет, красочные костюмы, подарки и поражающие трюки — только настоящие русалочки умеют находиться под водой длительное время без масок и аквалангов! Между представлениями детей ждет мастер-класс по изготовлению корон русалочки и водяного.

С 1 по 8 января в главном аквариуме экспозиции «Моря и океаны» (между тоннелями) пройдет интерактивная игра «Крокодил» с Морским царем, в открытой зоне этой же экспозиции — бесплатная арт-зона, где дети смогут изготовить елочные игрушки и символ Нового года — 3D-кролика, а на речной экспозиции — викторина с подарками «Новогодний хоровод». 8 января откроется новый цикл познавательных занятий «На высоте птичьего полета».

С 2 по 6 января в лектории океанариума для самых маленьких посетителей покажут трогательную историю о рождественской кукле Анне и маленькой девочке из Детского дома, Марии, которые верили в чудеса.

До самого старого Нового года Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают детей в Крокус Сити Океанариум на интерактивную елку — квест. Детей ждет множество головоломок, командных игр, загадок, мастер-классы по росписи ракушки, образовательная виртуальная лекция, аквагрим/блеск-тату и, конечно же, подарки, полученные прямиком из рук сказочного дедушки и его прекрасной внучки.

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