Мурчащие питомцы нашли себе новых заботливых хозяев

Волонтер Анастасия Потапова показывает участникам выставки кошку по кличке Фани / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» в районе Солнцево провел выставку бездомных котов из нескольких столичных приютов. По ее итогам 23 из 26 пушистых питомцев нашли себе новых хозяев.

Десятки москвичей с интересом осматривают клетки с усатыми «экспонатами» доброй выставки. В каждой из них сидит котик со своей непростой историей. У кого-то поврежден глаз, а у кого-то, как у пушистой Фани, — ушко. Кошка волнуется из-за большого количества людей вокруг, но на руках у своего куратора, волонтера Анастасии Потаповой, сидит смирно. Не проходит и часа, как хвостатая красавица находит себе нового хозяина.

— Другие кошки, с которыми на передержке жила Фаня, недолюбливали ее. Однако с людьми она всегда очень ласковая, — рассказала Потапова. — Помимо кошек, мы также помогаем собакам, и для всех питомцев создаем комфортные условия. Чаще всего животных мы берем с улицы, ведь каждому из них нужны человеческая любовь и забота.

Однако прежде чем отдать питомца, кураторы проводят с возможным хозяином собеседование.

— В первую очередь мы смотрим на наличие условий для четвероногого. Предпочтение отдаем тем, у кого есть своя жилплощадь, а не съемная, — отметила Потапова. — Помимо этого, нужно учитывать, есть ли другие домашние животные и подойдет ли им питомец по темпераменту. А еще важно, чтобы у людей не было аллергий, о которых некоторые могут и не знать.

При этом даже после того, как пушистое создание найдет себе новый дом, кураторы поддерживают контакт с хозяевами и узнают о его состоянии.

— Фотографии с довольными мордочками наших подопечных мотивируют к дальнейшей работе, ведь мы знаем, что им пришлось пережить, — добавила Потапова. — Это общее дело, которое объединяет неравнодушных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Лындина, директор благотворительного фонда «Собаки, которые любят»:

— Прежде чем завести питомца, будущему хозяину необходимо осознать свою ответственность за его жизнь. Особенно это касается семей с детьми, где ребенок чаще смотрит на котика как на игрушку, хотя это совсем не так. Мы понимаем, что людям иногда тяжело ходить в приюты и знакомиться с бездомными подопечными, поэтому мы решили организовать такую выставку. Отмечу, что все наши котики здоровы, привиты, стерилизованы и готовы стать домашними питомцами.